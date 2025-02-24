Возрастное ограничение 18+
Новый лекторий в Екатеринбурге стартует с рассказа про Уралмаш
Фото Антона Каптелова
Свердловское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) приняло решение запустить в работу свой лекторий. Площадкой для него станет креативный кластер Л52 (филиал Музея истории Екатеринбурга), а первая встреча будет посвящена Уралмашу.
Первая лекция нового лектория ВООПиК запланирована на ближайший четверг, 6 марта. Она называется «Город тяжелых машин: Уралмаш в мировой ретроспективе», а прочтёт её доктор исторических наук, профессор УрФУ и заместитель директора Института истории и археологии УрО РАН Константин Бугров. Он расскажет о специфике формирования рабочего микрорайона как единого жилого и производственного пространства, а также сравнит его с аналогичными проектами в России и за рубежом.
«Обычно мы называем Уралмаш соцгородом, однако воспринимать его необходимо как единое пространство города и завода», – отмечает Бугров. В ходе лекции участники смогут обсудить культурное значение района и степень его исторической ценности.
Начало лекции в 19.00. Для участия необходима регистрация. Вход будет осуществляться по билетам музея, купить которые можно на сайте или в кассах Музея истории Екатеринбурга.
Первая лекция нового лектория ВООПиК запланирована на ближайший четверг, 6 марта. Она называется «Город тяжелых машин: Уралмаш в мировой ретроспективе», а прочтёт её доктор исторических наук, профессор УрФУ и заместитель директора Института истории и археологии УрО РАН Константин Бугров. Он расскажет о специфике формирования рабочего микрорайона как единого жилого и производственного пространства, а также сравнит его с аналогичными проектами в России и за рубежом.
«Обычно мы называем Уралмаш соцгородом, однако воспринимать его необходимо как единое пространство города и завода», – отмечает Бугров. В ходе лекции участники смогут обсудить культурное значение района и степень его исторической ценности.
Начало лекции в 19.00. Для участия необходима регистрация. Вход будет осуществляться по билетам музея, купить которые можно на сайте или в кассах Музея истории Екатеринбурга.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Тайны уральских болот раскроют в Екатеринбурге на этой неделе
24 февраля 2025
24 февраля 2025