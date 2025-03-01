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Около 200 тысяч блинов съели екатеринбуржцы на Масленицу
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Около 200 тысяч блинчиков было съедено на Масленицу в Екатеринбурге, подсчитали представители площадок, на которых проходили гулянья.
По предварительным подсчётам, праздник посетило более 100 тысяч горожан, говорится на официальном городском портале.
По предварительным подсчётам, праздник посетило более 100 тысяч горожан, говорится на официальном городском портале.
«По традиции главной площадкой Масленицы стал парк имени Маяковского. В каждой локации гостей ждали разные активности, мастер-классы и выступления музыкальных групп»,
– рассказали в мэрии.
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