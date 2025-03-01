Около 200 тысяч блинов съели екатеринбуржцы на Масленицу





– рассказали в мэрии. «По традиции главной площадкой Масленицы стал парк имени Маяковского. В каждой локации гостей ждали разные активности, мастер-классы и выступления музыкальных групп»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Около 200 тысяч блинчиков было съедено на Масленицу в Екатеринбурге, подсчитали представители площадок, на которых проходили гулянья.По предварительным подсчётам, праздник посетило более 100 тысяч горожан, говорится на официальном городском портале.