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Арт-объект фестиваля «ЧО» передали «Бруснике»
Фото: «Брусника»
Для арт-объекта в виде надписи «Граждане, скажем друг другу: Я люблю тебя!», который появился в рамках фестиваля «ЧО» 2023 году во дворе Уральского филиала Пушкинского музея, нашли новое место.
Ранее представители фестиваля сообщали о своей готовности передать его тем, кто будет готов разместить надпись на своей площадке и следить за её сохранностью. В итоге отозвался девелопер «Брусника».
На улице Розы Люксембург «Брусника» работает над реставрацией Дома Фомина, где планируется строительство жилых домов.
Надпись «Граждане, скажем друг другу: Я люблю тебя!» – это 133-е обращение из каталога «Обращений к гражданам» советского концептуального поэта и художника Дмитрия Александровича Пригова.
Ранее представители фестиваля сообщали о своей готовности передать его тем, кто будет готов разместить надпись на своей площадке и следить за её сохранностью. В итоге отозвался девелопер «Брусника».
«Арт-объект обрёл новый дом. Он переехал на строительную площадку "Брусники". Теперь световая надпись будет встречать екатеринбуржцев в центре города на улице Розы Люксембург»,
– сообщили Вечерним ведомостям представители фестиваля.
На улице Розы Люксембург «Брусника» работает над реставрацией Дома Фомина, где планируется строительство жилых домов.
Надпись «Граждане, скажем друг другу: Я люблю тебя!» – это 133-е обращение из каталога «Обращений к гражданам» советского концептуального поэта и художника Дмитрия Александровича Пригова.
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