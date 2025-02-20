Воронежскую постановку о судьбе «советского иноагента» покажут в Ельцин-центре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Во второй день марта в Ельцин-центре состоится показ спектакля «Кабаре Галич» Воронежского Камерного театра. Эта постановка уже с успехом идёт в Москве и собирает аншлаги.В центре воронежского спектакля — творчество Александра Галича, поэта, драматурга и барда, не сумевшего прижиться в Советском Союзе, да и в современной России наверняка получившего бы статус «иноагента». Зрителей ждёт камерное музыкальное представление, в котором прозвучат двенадцать песен Галича в обработке Юлии Яковлевой. Исполнит их актриса Яна Кузина, одна из ведущих артисток Воронежского Камерного театра, номинантка премии «Золотая маска». Её вокал будет сопровождать живое трио: фортепиано (Юлия Яковлева), скрипка (Мария Александрова) и виолончель (Анна Мурзина).Но спектакль «Кабаре Галич» — это не просто концерт, а полноценное театральное действие. Каждая песня в нём превращается в мини-спектакль, насыщенный интригой, характерными образами и глубокой эмоцией. Яна Кузина передаёт текст прежде всего через игру, создавая тонкие, порой трагические, а иногда ироничные образы.В Ельцин-центре спектакль покажут в кинозале 2 марта. Начало в 19.00. Эта постановка обещает стать важным культурным событием для Екатеринбурга.Напомним, Александр Галич — успешный советский драматург и киносценарист, который в какой-то момент неожиданно обратился к жанру авторской песни. В 60-е годы, в разгар Оттепели, он стал голосом поколения, рассказывая в своих балладах истории о простых людях, их судьбах, страхах и мечтах. За свою откровенность он был вынужден покинуть СССР, и умер на чужбине, в Париже, в 1977 году. Но его творчество продолжает быть живым и актуальным и сегодня.