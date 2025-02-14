«Звёзды внутри» Дома Печати в Екатеринбурге будут гореть до конца марта

«Наше восприятие мира можно представить как преломление и отражение. Каждый видит мир через свою «призму». Популярная детская забава калейдоскоп, в котором цветные стеклышки каждый раз складываются в неповторимые узоры, обретает новый смысл — ведёт в «кроличью нору» звёздного мира внутренней Вселенной», — приводят слова художника организаторы фестиваля.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Организаторы фестиваля светового искусства «Не темно», который прошёл в Екатеринбурге в минувшие выходные, сообщили приятную новость. Одну из работ, участвовавшую в фестивале, можно будет увидеть ещё долго после его окончания.Речь идёт об арт-объекте под названием «Звёзды внутри». Он был создан московским художником Михаилом Дьячковым.Произведение «Звёзды внутри» уже перевезено из природного парка ТРЦ «Радуга Парк», послужившего в этом году площадкой фестиваля, на улицу Тургенева. Оно установлено внутри Дома Печати, где простоит до конца марта.