Возрастное ограничение 18+
«Звёзды внутри» Дома Печати в Екатеринбурге будут гореть до конца марта
Фото: фестиваль «Не темно» / t.me/undarkfest
Организаторы фестиваля светового искусства «Не темно», который прошёл в Екатеринбурге в минувшие выходные, сообщили приятную новость. Одну из работ, участвовавшую в фестивале, можно будет увидеть ещё долго после его окончания.
Речь идёт об арт-объекте под названием «Звёзды внутри». Он был создан московским художником Михаилом Дьячковым.
Произведение «Звёзды внутри» уже перевезено из природного парка ТРЦ «Радуга Парк», послужившего в этом году площадкой фестиваля, на улицу Тургенева. Оно установлено внутри Дома Печати, где простоит до конца марта.
Речь идёт об арт-объекте под названием «Звёзды внутри». Он был создан московским художником Михаилом Дьячковым.
«Наше восприятие мира можно представить как преломление и отражение. Каждый видит мир через свою «призму». Популярная детская забава калейдоскоп, в котором цветные стеклышки каждый раз складываются в неповторимые узоры, обретает новый смысл — ведёт в «кроличью нору» звёздного мира внутренней Вселенной», — приводят слова художника организаторы фестиваля.
Произведение «Звёзды внутри» уже перевезено из природного парка ТРЦ «Радуга Парк», послужившего в этом году площадкой фестиваля, на улицу Тургенева. Оно установлено внутри Дома Печати, где простоит до конца марта.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге в эти выходные будет «Не темно»
14 февраля 2025
14 февраля 2025
Книгу комиксов по мотивам сказок коренных народов северного Урала покажут на фестивале «Не темно»
13 февраля 2025
13 февраля 2025
Куда сходить в Екатеринбурге с 10 по 16 февраля?
09 февраля 2025
09 февраля 2025