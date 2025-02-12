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«Мысли о вечном» увидят посетители Белинки в конец недели
Фото: Вечерние Ведомости
Свердловская областная библиотека имени В. Белинского давно стала для Екатеринбурга одним из культурных центров, где можно не только редкую книгу почитать. В числе прочего, Белинка ещё и выставочный зал для визуального искусства, и в ближайшую субботу напомнит об этой своей функции.
В конце текущей недели, вечером 22 февраля, в основном здании Белинки откроется фотовыставка Тимофея Мартынова «Мысли о вечном». Экспозиция предложит зрителям погрузиться в мир классического натюрморта, вдохновленного голландской живописью, и взглянуть на привычные вещи под новым углом. Серия выставленных работ посвящена вечным темам — любви, страхам, смерти. Их фотохудожник сумел разглядеть в повседневных предметах. Автор снимков использует символизм и художественную эстетику, чтобы передать скрытый смысл вещей, которые окружают нас каждый день. Его фотографии не просто отражают реальность, а побуждают к размышлениям о мимолетности времени и значимости каждого мгновения.
Выставка, официальное открытие которой состоится в 17.00, обещает стать не только визуальным наслаждением, но и философским диалогом, приглашением гостей задуматься о красоте обыденного и неизменности человеческого опыта.
В конце текущей недели, вечером 22 февраля, в основном здании Белинки откроется фотовыставка Тимофея Мартынова «Мысли о вечном». Экспозиция предложит зрителям погрузиться в мир классического натюрморта, вдохновленного голландской живописью, и взглянуть на привычные вещи под новым углом. Серия выставленных работ посвящена вечным темам — любви, страхам, смерти. Их фотохудожник сумел разглядеть в повседневных предметах. Автор снимков использует символизм и художественную эстетику, чтобы передать скрытый смысл вещей, которые окружают нас каждый день. Его фотографии не просто отражают реальность, а побуждают к размышлениям о мимолетности времени и значимости каждого мгновения.
Выставка, официальное открытие которой состоится в 17.00, обещает стать не только визуальным наслаждением, но и философским диалогом, приглашением гостей задуматься о красоте обыденного и неизменности человеческого опыта.
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