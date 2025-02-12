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«Мысли о вечном» увидят посетители Белинки в конец недели

20.02 Вторник, 18 февраля 2025
Фото: Вечерние Ведомости
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Свердловская областная библиотека имени В. Белинского давно стала для Екатеринбурга одним из культурных центров, где можно не только редкую книгу почитать. В числе прочего, Белинка ещё и выставочный зал для визуального искусства, и в ближайшую субботу напомнит об этой своей функции.

В конце текущей недели, вечером 22 февраля, в основном здании Белинки откроется фотовыставка Тимофея Мартынова «Мысли о вечном». Экспозиция предложит зрителям погрузиться в мир классического натюрморта, вдохновленного голландской живописью, и взглянуть на привычные вещи под новым углом. Серия выставленных работ посвящена вечным темам — любви, страхам, смерти. Их фотохудожник сумел разглядеть в повседневных предметах. Автор снимков использует символизм и художественную эстетику, чтобы передать скрытый смысл вещей, которые окружают нас каждый день. Его фотографии не просто отражают реальность, а побуждают к размышлениям о мимолетности времени и значимости каждого мгновения.

Выставка, официальное открытие которой состоится в 17.00, обещает стать не только визуальным наслаждением, но и философским диалогом, приглашением гостей задуматься о красоте обыденного и неизменности человеческого опыта.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:55 В понедельник свердловские пожарные выезжали на ликвидацию 16 пожаров
17:58 В Верхней Пышме выбрали место для установки стелы «Город трудовой доблести»
17:44 СМИ сообщают о проверке СК после смерти футболистов из Верхней Пышмы
16:51 Троллейбусный парк Екатеринбурга хотят полностью обновить до конца года
16:26 С «дроппера» из Кемерова взыскали похищенный у екатеринбуржца миллион
15:51 Пострадавшей от екатеринбургского гололеда горожанке выплатят 80 тысяч рублей
14:55 Двое футболистов из Верхней Пышмы неожиданно умерли во сне после тренировки
13:30 Власти Екатеринбурга обсуждают возможность продления метро до Верхней Пышмы
13:05 Держащим в страхе бывшую жену жителем Свердловской области заинтересовался глава СК
12:42 Пожилого екатеринбуржца обвиняют в растлении малолетней внучки
12:19 К 10 годам приговорили екатеринбуржца за покушение на убийство на первом свидании
11:48 Власти Свердловской области запретили митинговать химмашевцам за сохранение районного ДК
11:32 В Кольцово остановили туристку с 23 килограммами «гостинцев» из Индии
11:13 Под Камышловом в ДТП пострадал двухмесячный малыш
10:35 Сразу восемь грузовиков сгорело в екатеринбургском посёлке Полеводство
10:08 Свердловская область попала в топ-10 регионов по количеству штрафов за нарушение ПДД
09:32 Три человека пострадали в ДТП в Байкаловском районе
21:34 Почти восемь сотен рабочих боролись со льдом в Екатеринбурге в выходные
21:02 В Екатеринбурге продают антикварную вывеску за 1 миллион рублей
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