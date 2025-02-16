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В Екатеринбурге продают антикварную вывеску за 1 миллион рублей
Фото: Авито
На платформе объявлений Авито выставлена редкая вещь — чугунная антикварная вывеска, сохранённая при сносе здания на углу улиц Радищева и Московской. Продавец оценивает её в один миллион рублей.
В описании лота продавец признаётся сам, что продаёт «наследие нашего города». А то, как стал владельцем «наследия», он описывает так:
Табличка содержит надпись на английском языке: «Harrild and Sons, Fleet Works, London». Даже беглые изыскания позволяют узнать, что под таким названием в Лондоне работала с 1809 по 1949 годы компания по производству печатного оборудования и расходных материалов.
Помимо вывески, на Авито можно найти и другие необычные предметы старины: бронзовую статуэтку Будды (999 тысяч рублей), столетнюю картину «Весна идёт» художника Витольда Бялыницкого-Бируля (730 тысяч рублей), антикварные ёлочные игрушки (по 500 тысяч рублей за каждую).
Любители ретро-эстетики могут найти эти и другие необычные вещи в разделе антиквариата на платформе Авито.
В описании лота продавец признаётся сам, что продаёт «наследие нашего города». А то, как стал владельцем «наследия», он описывает так:
«Ещё в восьмидесятых годах при сносе дома на углу Радищева и Московской в кладовке дома мною была найдена эта чугунная табличка».
Табличка содержит надпись на английском языке: «Harrild and Sons, Fleet Works, London». Даже беглые изыскания позволяют узнать, что под таким названием в Лондоне работала с 1809 по 1949 годы компания по производству печатного оборудования и расходных материалов.
Помимо вывески, на Авито можно найти и другие необычные предметы старины: бронзовую статуэтку Будды (999 тысяч рублей), столетнюю картину «Весна идёт» художника Витольда Бялыницкого-Бируля (730 тысяч рублей), антикварные ёлочные игрушки (по 500 тысяч рублей за каждую).
Любители ретро-эстетики могут найти эти и другие необычные вещи в разделе антиквариата на платформе Авито.
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