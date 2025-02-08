Рэпер Big Russian Boss создаст видео для Авито Авто





– пояснили в Авито. «Big Russian Boss в своём телеграмме-канале начинает вести авторскую видеорубрику, в которой с присущими ему стилем, харизмой и острым юмором будет освещать яркие события автомобильного мира, комментировать новинки автопрома и тест-драйвы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Блогер, музыкант и автолюбитель Big Russian Boss сообщил о своём сотрудничестве с Авито Авто, в рамках которого он будет каждую неделю выпускать видео в стиле «Braking news» с новостями о мире авто.По словам руководителя по развитию опыта частных пользователей в Авито Авто Анастасии Докучаевой, они и раньше работали с рэпером, и этот опыт был успешным. Их команду привлекла его увлечённость увлеченность автомобилями и уникальный подход к подаче контента. Так как у специалистов платформы богатый опыт, они решили вместе работать над контентом дальше.