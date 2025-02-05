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Тамара Зимина поздравит екатеринбуржцев с Днём всех влюблённых
Фото: Вечерние Ведомости
В День всех влюбленных, 14 февраля, в Екатеринбурге состоится творческий вечер народной артистки Тамары Зиминой. Встреча пройдёт в литературной гостиной Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского и станет редкой возможностью пообщаться с легендарной актрисой, посвятившей театру более полувека.
Несмотря на возраст — в 2022 году актриса отметила 80-летие — она продолжает активно работать на сцене, поражая зрителей энергией, выразительностью и глубиной исполнения ролей. На встрече в Белинке речь пойдет о театре, любви и жизни, а гости смогут задать свои вопросы одной из ярчайших актрис Екатеринбурга.
Начало творческого вечера Тамары Зиминой в 18.30. Вход свободный по предварительной онлайн-регистрации.
Напомним, что Тамара Зимина — знаковая фигура уральской сцены. Она начинала свою карьеру в Свердловском государственном академическом театре драмы, где блистала в различных ролях на протяжении 40 лет. С 2004 года актриса стала неотъемлемой частью «Коляда-театра», открыв новую главу своей творческой биографии. В прошлом году Зимина была удостоена престижной премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.
Несмотря на возраст — в 2022 году актриса отметила 80-летие — она продолжает активно работать на сцене, поражая зрителей энергией, выразительностью и глубиной исполнения ролей. На встрече в Белинке речь пойдет о театре, любви и жизни, а гости смогут задать свои вопросы одной из ярчайших актрис Екатеринбурга.
Начало творческого вечера Тамары Зиминой в 18.30. Вход свободный по предварительной онлайн-регистрации.
Напомним, что Тамара Зимина — знаковая фигура уральской сцены. Она начинала свою карьеру в Свердловском государственном академическом театре драмы, где блистала в различных ролях на протяжении 40 лет. С 2004 года актриса стала неотъемлемой частью «Коляда-театра», открыв новую главу своей творческой биографии. В прошлом году Зимина была удостоена престижной премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.
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