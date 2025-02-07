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Концерт певицы из «чёрного списка» в Екатеринбурге снова отменён
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Концерт певицы Доры, который должен был состояться 14 февраля в екатеринбургском клубе «Свобода», не состоится. Официально об этом сообщили представители площадки в своих соцсетях.
Выступление в Екатеринбурге переносилось дважды. Изначально концерт был запланирован на 8 марта 2024 года, затем его перенесли на 7 сентября, а позже — на февраль 2025 года. Теперь мероприятие и вовсе отменили.
Причины не называются, однако в 2024 году в телеграм-каналах появлялась информация о списке исполнителей, который прилагался к документу Минкульта Красноярского края и был помечен как «для служебного пользования». В нём, среди прочих, фигурировала и Дора. Хотя документ относится к конкретному региону, история с отменами концертов может свидетельствовать о его распространении и в других субъектах России.
Выступление в Екатеринбурге переносилось дважды. Изначально концерт был запланирован на 8 марта 2024 года, затем его перенесли на 7 сентября, а позже — на февраль 2025 года. Теперь мероприятие и вовсе отменили.
Причины не называются, однако в 2024 году в телеграм-каналах появлялась информация о списке исполнителей, который прилагался к документу Минкульта Красноярского края и был помечен как «для служебного пользования». В нём, среди прочих, фигурировала и Дора. Хотя документ относится к конкретному региону, история с отменами концертов может свидетельствовать о его распространении и в других субъектах России.
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