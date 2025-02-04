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2026 год в Екатеринбурге может стать годом Уральского рока
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В мэрии Екатеринбурга задумались о том, чтобы 2026 год посвятить Уральскому рок в честь 40-летия Свердловского рок-клуба. Об этом в своём телеграм-канале сообщает глава города Алексей Орлов.
По данным близкого к городской администрации телеграм-канала среди мероприятий, которые предлагают провести в 2026 году:
– концерт «Рок трех столиц» в День города;
– выставки о Свердловском рок-клубе в МИЕ и экспозиции «Где зарождалась музыка бунтарей»;
– экскурсии «по стопам» Уральского рока;
– фестиваль для современных музыкантов по принципам Свердловского рок-клуба;
– конкурс «каверов» на песни Свердловского рок-клуба для молодёжи.
Также, если верить ресурсу, власти обсуждали создание фильма, посвящённого Свердловскому рок-клубу, экранизацию рассказа Ильи Кормильцева «Новая лоция» и выпуск энциклопедии Уральского рока.
Кроме этого, у властей есть желание возвести ледовый городок в тематике Уральского рока, открыть «Дом Рока», сделать памятную доску «Агате Кристи» (и другим), дать улице имя Уральского рока (либо другому городскому объекту), брендировать общественный транспорт и записать голоса уральских рокерах для озвучивания маршрутов. Среди ожиданий от года Уральского рока новые тематические граффити от фестивалей Стенограффия и ЧО.
Что из этого действительно будет осуществлено, пока точно сказать нельзя.
«На одном из заседаний Совета неравнодушных поддержал идею провести в 2026-м Год уральского рока. Сегодня под моим руководством состоялась встреча рабочей группы. Вместе с музыкантами, общественниками и журналистами обсудили план мероприятий»,
– написал мэр накануне.
По данным близкого к городской администрации телеграм-канала среди мероприятий, которые предлагают провести в 2026 году:
– концерт «Рок трех столиц» в День города;
– выставки о Свердловском рок-клубе в МИЕ и экспозиции «Где зарождалась музыка бунтарей»;
– экскурсии «по стопам» Уральского рока;
– фестиваль для современных музыкантов по принципам Свердловского рок-клуба;
– конкурс «каверов» на песни Свердловского рок-клуба для молодёжи.
Также, если верить ресурсу, власти обсуждали создание фильма, посвящённого Свердловскому рок-клубу, экранизацию рассказа Ильи Кормильцева «Новая лоция» и выпуск энциклопедии Уральского рока.
Кроме этого, у властей есть желание возвести ледовый городок в тематике Уральского рока, открыть «Дом Рока», сделать памятную доску «Агате Кристи» (и другим), дать улице имя Уральского рока (либо другому городскому объекту), брендировать общественный транспорт и записать голоса уральских рокерах для озвучивания маршрутов. Среди ожиданий от года Уральского рока новые тематические граффити от фестивалей Стенограффия и ЧО.
Что из этого действительно будет осуществлено, пока точно сказать нельзя.
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