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Выставку скульптур одного из профессоров УрГАХУ откроют в библиотеке вуза
Фото: УрГАХУ / t.me/usaaa_ru
На завтра, 6 февраля, анонсировано открытие новой выставки в библиотеке Уральского государственного архитектурно-художественного университета. Экспозиция будет состоять из скульптур одного из профессоров вуза, Юрия Крылова.
Заслуженный художник России Юрий Крылов преподаёт на кафедре монументально-декоративного искусства университета. А его творчество, как скульптора, занимает особое место в уральском изобразительном искусстве. Оно глубоко связано с историей, мифами и библейскими сюжетами. Автор, несмотря на минимализм форм, наполняет свои произведения глубоким символическим смыслом. Отличительной чертой художественного стиля Юрия Крылова является синтез мифологии и современности, дополненный легкой иронией. На выставке будут представлены его скульптуры из натуральных материалов — дерева, камня, металла и керамики.
Официальное открытие выставки скульптур Юрия Крылова запланировано на 12.30. Экспозиция будет доступна для посещения до 29 февраля.
Заслуженный художник России Юрий Крылов преподаёт на кафедре монументально-декоративного искусства университета. А его творчество, как скульптора, занимает особое место в уральском изобразительном искусстве. Оно глубоко связано с историей, мифами и библейскими сюжетами. Автор, несмотря на минимализм форм, наполняет свои произведения глубоким символическим смыслом. Отличительной чертой художественного стиля Юрия Крылова является синтез мифологии и современности, дополненный легкой иронией. На выставке будут представлены его скульптуры из натуральных материалов — дерева, камня, металла и керамики.
Официальное открытие выставки скульптур Юрия Крылова запланировано на 12.30. Экспозиция будет доступна для посещения до 29 февраля.
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