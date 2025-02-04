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Актёру Екатеринбургского театра кукол Удинцеву присвоили звание «Заслуженный артист России»
Фото: uralkukla.ru
Актёр Екатеринбургского театра кукол Максим Удинцев был удостоен звания «Заслуженного артиста России». Указ о присвоении звания был опубликован на портале правовой информации.
Максим Удинцев родился в 1976 году. В 1997 году выпустился из Екатеринбургского государственного театрального института, где обучался по специальности «Актёр театра кукол». Сразу после учёбы был принят в труппу Екатеринбургского кукольного театра. За годы работы в театре сыграл более 30 ролей.
Удинцев также снимался и в кино — он сыграл роли в двух сериалах и пяти фильмах. В их числе фильм «Страна ОЗ» режиссёра Василия Сигарева, снятый в Екатеринбурге.
Максим Удинцев родился в 1976 году. В 1997 году выпустился из Екатеринбургского государственного театрального института, где обучался по специальности «Актёр театра кукол». Сразу после учёбы был принят в труппу Екатеринбургского кукольного театра. За годы работы в театре сыграл более 30 ролей.
«Максим – актёр разноплановый, пластичный, обладает яркой индивидуальностью и удивительным обаянием. Диапазон ролей Удинцева – от лирических и романтических»,
– рассказывают об артисте на сайте тетра кукол.
Удинцев также снимался и в кино — он сыграл роли в двух сериалах и пяти фильмах. В их числе фильм «Страна ОЗ» режиссёра Василия Сигарева, снятый в Екатеринбурге.
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