В Верхней Пышме пройдёт творческая встреча с мультипликатором Алексеем Караевым

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Уже завтра, 22 января, в Верхней Пышме состоится творческая встреча с Алексеем Караевым — известным российским режиссёром-мультипликатором, профессором кафедры графики и анимации Уральского государственного архитектурно-художественного университета. Мероприятие пройдёт в рамках молодежного кинофестиваля «Медный цветок».Алексей Караев — один из ярчайших представителей Свердловской киностудии, заслуженный деятель искусств Российской Федерации и лауреат Государственной премии РСФСР. Он снял множество знаковых мультфильмов, в том числе работы, основанные на стихах популярнейшего американского писателя Доктора Сьюза. На встрече участники смогут узнать, как творчество Доктора Сьюза вдохновило уральского режиссёра и какие художественные приёмы он использовал в своих фильмах. В программу включены показы таких культовых анимационных лент, как «Кот в колпаке», «Добро пожаловать!» и «Голубые штаны», а также других работ Караева, созданных с использованием уникальных анимационных техник.Мероприятие пройдет в 17.00 в уютной обстановке пространства «Книги, кофе и другие измерения» по адресу: Успенский проспект, дом 99. Вход на встречу свободный, что позволяет каждому прикоснуться к миру российской анимации и узнать больше о её творцах.