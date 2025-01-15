Екатеринбуржец поделится историей своей велопоездки по Японии

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Уже через пару дней у посетителей Свердловской областной библиотеки имени В. Белинского появиться возможность познакомиться с разносторонне одарённым земляком Артуром Шамшадиновым и с его впечатлением от Японии. Уникальность путешествия заключалась в том, что мультипликатор, продюсер, художник и увлечённый путешественник по Стране Восходящего Солнца прокатился на велосипеде.В начале октября 2024 года Артур Шамшадинов неожиданно для подписчиков своего паблика, сообщил что на некоторое время «пропадет с радаров» из-за важного и долгожданного проекта. Позже стало известно, что он отправился в Японию, чтобы реализовать свою давнюю мечту — проехать 1000 километров на велосипеде. В декабре велотурист вернулся домой, полный эмоций и историй, которыми теперь готов поделиться.Встречу интересующихся современной Японией с Артуром Шамшадиновым в Белинке организует общество «Россия – Япония». Пройдёт она вечером 22 января в уютной атмосфере Немецкого читального зала (четвёртый этаж здания пристроя библиотеки). Путешественник расскажет, как решился на такую авантюру, о том, какие испытания встречал на своём пути, и о том, какой же видится Япония с седла велосипеда.