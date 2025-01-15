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Для встречи с известным писателем в Белинке ищут модераторов-добровольцев

18.43 Четверг, 16 января 2025
Фото: Вечерние Ведомости
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Известный российский писатель Алексей Иванов, действие книг которого часто разворачивается на Урале и в Екатеринбурге, скоро встретится с поклонниками своего творчества в Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского. Поскольку формат творческой встречи задуман не совсем обычным, организаторам понадобились модераторы.

Предполагается, что ведущими очередной встречи Алексея Иванова с читателями станут… сами читатели. Но не все, а шестеро, которых отберут среди желающих. Каждому из этой великолепной шестёрки 22 января (когда и назначен творческий вечер писателя в Белинке) предложат выйти на сцену и задать Алексею Иванову свои вопросы. Каждому из шестерых на это предоставят по 15 минут, чтобы всё действо в итоге уложилось в полтора-два часа, запланированные под мероприятие.

О поиске добровольцев-модераторов сообщила продюсер писателя Юлия Зайцева. Ей и нужно направлять свои кандидатуры для отбора. Чтобы попасть в команду модераторов-ведущих, нужно оставить заявку в комментариях к посту Юлии в Telegram или в VK. В комментарии кандидаты должны пояснить, почему возникло желание стать ведущим вечера. Заявки принимаются до 20 января, а вечером этого дня будут объявлены шестеро, прошедших этот небольшой конкурс.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:18 На базе новоуральской медсанчасти создали Центр промышленной медицины
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15:34 В Ревде с признаками отравления бытовым газом попала женщина с двумя детьми
15:10 Прокуратура проконтролирует расследование ДТП с шестью пострадавшими под Нижним Тагилом
14:53 350 тысяч человек воспользовались бесплатным проездом в новогодние праздники в Екатеринбурге
14:02 В Тавде многодетная мать вынуждена жить в разрушающемся доме
13:46 Под Нижним Тагилом при столкновении трёх машин пострадали шесть человек
12:49 На фестивале «Медный цветок» в Верхней Пышме покажут 89 фильмов из 19 стран
12:17 СМИ сообщают о нападении на сотрудника мэрии в Среднеуральске
12:01 Глава СК потребовал доклад о травмировании ребёнка в Основинском парке Екатеринбурга
11:18 В микрорайоне Кольцово несколько домов остались без отопления
10:41 Виновнику резонансного ДТП на Малышева в Екатеринбурге отказали в досрочном освобождении
10:07 Возле свердловского посёлка Марамзино на ночь наполовину закроют железнодорожный переезд
09:34 Верхней Пышме присвоили звание «Город трудовой доблести»
09:23 Жителям нижнетагильской Вагонки улучшили мобильную связь
21:09 Екатеринбуржские родители продолжают отстаивать право детей на полное среднее образование
19:54 Пожарные Свердловской области за прошлые сутки побороли 15 пожаров
19:32 Не доехавший до Первоуральска груз обойдётся в 200 тысяч страховой компании
19:00 Метелью и гололедицей пугают уральских автомобилистов
18:47 Быль о советских сказочниках расскажут в Белинке
17:41 В Екатеринбурге вырос спрос на запчасти китайской Chery
16:48 В Уральском филиале Пушкинского музея прокомментировали слухи о переезде
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