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Для встречи с известным писателем в Белинке ищут модераторов-добровольцев
Фото: Вечерние Ведомости
Известный российский писатель Алексей Иванов, действие книг которого часто разворачивается на Урале и в Екатеринбурге, скоро встретится с поклонниками своего творчества в Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского. Поскольку формат творческой встречи задуман не совсем обычным, организаторам понадобились модераторы.
Предполагается, что ведущими очередной встречи Алексея Иванова с читателями станут… сами читатели. Но не все, а шестеро, которых отберут среди желающих. Каждому из этой великолепной шестёрки 22 января (когда и назначен творческий вечер писателя в Белинке) предложат выйти на сцену и задать Алексею Иванову свои вопросы. Каждому из шестерых на это предоставят по 15 минут, чтобы всё действо в итоге уложилось в полтора-два часа, запланированные под мероприятие.
О поиске добровольцев-модераторов сообщила продюсер писателя Юлия Зайцева. Ей и нужно направлять свои кандидатуры для отбора. Чтобы попасть в команду модераторов-ведущих, нужно оставить заявку в комментариях к посту Юлии в Telegram или в VK. В комментарии кандидаты должны пояснить, почему возникло желание стать ведущим вечера. Заявки принимаются до 20 января, а вечером этого дня будут объявлены шестеро, прошедших этот небольшой конкурс.
Предполагается, что ведущими очередной встречи Алексея Иванова с читателями станут… сами читатели. Но не все, а шестеро, которых отберут среди желающих. Каждому из этой великолепной шестёрки 22 января (когда и назначен творческий вечер писателя в Белинке) предложат выйти на сцену и задать Алексею Иванову свои вопросы. Каждому из шестерых на это предоставят по 15 минут, чтобы всё действо в итоге уложилось в полтора-два часа, запланированные под мероприятие.
О поиске добровольцев-модераторов сообщила продюсер писателя Юлия Зайцева. Ей и нужно направлять свои кандидатуры для отбора. Чтобы попасть в команду модераторов-ведущих, нужно оставить заявку в комментариях к посту Юлии в Telegram или в VK. В комментарии кандидаты должны пояснить, почему возникло желание стать ведущим вечера. Заявки принимаются до 20 января, а вечером этого дня будут объявлены шестеро, прошедших этот небольшой конкурс.
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