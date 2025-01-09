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Быль о советских сказочниках расскажут в Белинке
Фото: Вечерние Ведомости
Уже завтра, 16 января, в Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского все желающие смогут вспомнить о замечательных сказках, придуманных в советский период. А главное, можно будет получить много информации об авторах, написавших эти книги, любимые детворой разных поколений.
Четверговая лекция в Белинке будет посвящена Александру Волкову, Лазарю Лагину, Виталию Губареву, Александру Шарову и Софье Прокофьевой. Их сказочные повести про старика Хоттабыча, про Королевство кривых зеркал, про Элли и Тотошку, попавших в Изумрудный город, развлекали и, развлекая, воспитывали, детей СССР, да и продолжают это делать девочек и мальчиков современной, постсоветской России. А вот о самих авторах мало знают даже самые преданные читатели.
Пробел в знаниях о биографиях советских сказочниках взялась заполнить филолог Валентина Живаева. Её лекция начнётся завтра в Белинке в шесть часов вечера. Двери библиотеки будут открыты для всех желающих.
Четверговая лекция в Белинке будет посвящена Александру Волкову, Лазарю Лагину, Виталию Губареву, Александру Шарову и Софье Прокофьевой. Их сказочные повести про старика Хоттабыча, про Королевство кривых зеркал, про Элли и Тотошку, попавших в Изумрудный город, развлекали и, развлекая, воспитывали, детей СССР, да и продолжают это делать девочек и мальчиков современной, постсоветской России. А вот о самих авторах мало знают даже самые преданные читатели.
Пробел в знаниях о биографиях советских сказочниках взялась заполнить филолог Валентина Живаева. Её лекция начнётся завтра в Белинке в шесть часов вечера. Двери библиотеки будут открыты для всех желающих.
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