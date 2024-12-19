Возрастное ограничение 18+
Одной из первых уральских экскурсий в новом году станет прогулка по Нижнему Тагилу
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Не успеют уральцы убрать новогодние ёлки и выйти на рабочие места после праздников, а по свердловским городам уже поведут познавательные прогулки неутомимые экскурсоводы. Одной из них станет прогулка по «брутальному» Нижнему Тагилу.
В однодневный тур по старинному уральскому городу приглашает исследователь истории Урала, политолог и основатель сообщества гидов «ЕКБгуляем» Дмитрий Москвин. Его зимняя экскурсия под названием «Брутальный и снежный. Нижний Тагил» будет наполнена вместо привычных рассказов о знаменитых Демидовых повествованием Тагиле в контексте событий и архитектуры ХХ века. Экскурсанты побывают в районе Вагонка с его постконструктивистской застройкой, узнают о послевоенной планировке центра города и познакомятся с ключевыми личностями, оставившими след в истории Нижнего Тагила. Кроме того, Дмитрий Москвин предложит им взглянуть на «заводской» Нижний Тагил с неожиданной точки зрения — как на культурную столицу.
Экскурсия «Брутальный и снежный. Нижний Тагил» запланирована на 11 января. Продажа билетов на неё уже запущена в онлайн-режиме. В стоимость билета не входит проезд до Нижнего Тагила, но организаторы дают советы, как удобнее добраться до места, а кроме того договариваются с тагильским общепитом о резервировании мест и блюд для участников экскурсии.
В однодневный тур по старинному уральскому городу приглашает исследователь истории Урала, политолог и основатель сообщества гидов «ЕКБгуляем» Дмитрий Москвин. Его зимняя экскурсия под названием «Брутальный и снежный. Нижний Тагил» будет наполнена вместо привычных рассказов о знаменитых Демидовых повествованием Тагиле в контексте событий и архитектуры ХХ века. Экскурсанты побывают в районе Вагонка с его постконструктивистской застройкой, узнают о послевоенной планировке центра города и познакомятся с ключевыми личностями, оставившими след в истории Нижнего Тагила. Кроме того, Дмитрий Москвин предложит им взглянуть на «заводской» Нижний Тагил с неожиданной точки зрения — как на культурную столицу.
Экскурсия «Брутальный и снежный. Нижний Тагил» запланирована на 11 января. Продажа билетов на неё уже запущена в онлайн-режиме. В стоимость билета не входит проезд до Нижнего Тагила, но организаторы дают советы, как удобнее добраться до места, а кроме того договариваются с тагильским общепитом о резервировании мест и блюд для участников экскурсии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Архивные фото и плёночную фототехнику покажут на выставке в уралмашевской библиотеке
20 декабря 2024
20 декабря 2024
К Новому году Ельцин Центр запустит ретроспективный показ шедевров японского аниматора
20 декабря 2024
20 декабря 2024