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В Екатеринбурге «щелкунчиков» можно будет посмотреть не за безумные деньги
Фрагмент афиши кинопоказа балета
Из Екатеринбурга сумасшедший ажиотаж вокруг балета «Щелкунчик», который в преддверии Нового года покажут в Большом театре, выглядит чем-то очень странным. Тем более, что в столице Урала постановку можно будет увидеть за гораздо меньшие деньги и в разных вариациях.
В то время, как в Большом театре «Щелкунчика» будут смотреть счастливые обладатели билетов за непомерные деньги (в какой-то момент цены перевалили за миллион рублей), в Екатеринбурге, в кинотеатрах сети «Премьер Зал» прямая трансляция будет доступна за куда более приемлемые деньги (путь и превышающие стоимость обычного киносеанса). Современные большие экраны и акустические системы сделают при этом просмотр трансляции не слишком отличающимся от присутствия в театральном зале.
Показы балета пройдут 30 и 31 декабря. А в Ельцин Центре уже через пару дней можно посмотреть другую версию того же балета, возможно, даже более талантливую. Эта постановка была осуществлена легендарным Рудольфом Нуриевым на сцене парижского театра. В 2012 году её увековечили на плёнке австрийские кинематографисты, благодаря чему спектакль стал бессмертным. Ближайший кинопоказ в Ельцин Центре запланирован на вечер среды, 25 декабря. Повторные должны состояться 28 декабря и днём 7 января. Приобрести билеты можно уже сейчас, на сайте Ельцин Центра.
В то время, как в Большом театре «Щелкунчика» будут смотреть счастливые обладатели билетов за непомерные деньги (в какой-то момент цены перевалили за миллион рублей), в Екатеринбурге, в кинотеатрах сети «Премьер Зал» прямая трансляция будет доступна за куда более приемлемые деньги (путь и превышающие стоимость обычного киносеанса). Современные большие экраны и акустические системы сделают при этом просмотр трансляции не слишком отличающимся от присутствия в театральном зале.
Показы балета пройдут 30 и 31 декабря. А в Ельцин Центре уже через пару дней можно посмотреть другую версию того же балета, возможно, даже более талантливую. Эта постановка была осуществлена легендарным Рудольфом Нуриевым на сцене парижского театра. В 2012 году её увековечили на плёнке австрийские кинематографисты, благодаря чему спектакль стал бессмертным. Ближайший кинопоказ в Ельцин Центре запланирован на вечер среды, 25 декабря. Повторные должны состояться 28 декабря и днём 7 января. Приобрести билеты можно уже сейчас, на сайте Ельцин Центра.
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