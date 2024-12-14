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Вечер советских кино и музыки в кластере «Л52» станет новогодним подарком
Фото: Музей истории Екатеринбурга / m-i-e.ru
В последний день недели, 22 декабря, креативный кластер «Л52» поздравит гостей с надвигающимся Новым годом концертом. Праздничное мероприятие под названием «сНежный вечер» будет посвящено советским кино и мультфильмам.
Концерт начнётся в 17:00 и обещает стать настоящим праздником для души. Местом его проведения выбран обновлённый зал физиотерапии. Программа включает новогодние и рождественские композиции, а также перформанс по мотивам советских мультфильмов, которые оживят любимые сцены из экранных шедевров прошлого.
После концерта гостей ждет насыщенная программа в фойе: игры, песни, танцы и угощения. Эта, пост-концертная часть праздника тоже пройдёт под музыкальное сопровождение из любимых советских саундтреков, которые уже стали символами зимних вечеров. Каждому посетителю обещают заряд нежности и новогоднего волшебства, которое особенно нужно в самую длинную ночь в году.
Концерт рассчитан на гостей старше 18 лет. Билеты уже можно приобрести по адресу его проведения: «Екатеринбург, проспект Ленина, 52», либо на сайте Музея истории Екатеринбурга.
Концерт начнётся в 17:00 и обещает стать настоящим праздником для души. Местом его проведения выбран обновлённый зал физиотерапии. Программа включает новогодние и рождественские композиции, а также перформанс по мотивам советских мультфильмов, которые оживят любимые сцены из экранных шедевров прошлого.
После концерта гостей ждет насыщенная программа в фойе: игры, песни, танцы и угощения. Эта, пост-концертная часть праздника тоже пройдёт под музыкальное сопровождение из любимых советских саундтреков, которые уже стали символами зимних вечеров. Каждому посетителю обещают заряд нежности и новогоднего волшебства, которое особенно нужно в самую длинную ночь в году.
Концерт рассчитан на гостей старше 18 лет. Билеты уже можно приобрести по адресу его проведения: «Екатеринбург, проспект Ленина, 52», либо на сайте Музея истории Екатеринбурга.
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