На Эльмаше начали возводить ёлку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В то время, как администрация Екатеринбурга отчитывается о том, что вот-вот завершатся работы по возведению ледовых городков в центральной части города, в некоторых «спальных» его районах к установке новогодних ёлок только-только приступили. Так в микрорайне Эльмаш Орджоникидзевского административного района к этому делу приступили только сегодня, 16 декабря.Впрочем, эльмашевцы рады и «запоздавшей» ёлке. Ведь в памяти у них ещё не столь давние года, когда ради экономии площадь возле ДК УЭТМ вовсе оставляли без изменений на новогодние праздники. В иные годы ёлка с зимними аттракционами «переезжала» на другую сторону здания ДК, в парк, и об этом узнавали не все, поскольку она оказывалась скрыта заборами и высокими деревьями и практически не видна с ближайших улиц. Но в этом году эльмашевский ледовый городок с нарядным деревом в центре вернётся на традиционное место.Меж тем, центральную площадь города в этом году украшают нетрадиционно — большим катком вместо привычных ледовых скульптур, горок и пышной ели. Работать он начнёт 21 декабря, вот только за катание на нём будут брать деньги. Правда, чиновники обещают и бесплатные сеансы, но как ими можно будет воспользоваться пока непонятно. А вот онлайн-продажа билетов на каток стартанёт уже на этой неделе, ещё до открытия катка.Что же касается традиционного ледового городка, то он нынче откроется в Историческом сквере и датой этого события называют 27 декабря. Пока же работы по установке горок, лабиринтов и прочих радостей в самом разгаре.Тем же, кому не терпится, можно посоветовать ехать в Парк Маяковского, вот там Новый год уже практически наступил — можно и на ёлочки полюбоваться, и с высоченной горки скатиться, и на коньках поразрезать лёд.