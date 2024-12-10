Посвящённая известному уральскому роду Батмановых выставка открылась в Музее истории Екатеринбурга

Директор МИЕ Игорь Пушкарёв. Фото: Вечерние ведомости

Дом нотариуса Алексея Батманова в 1-м Богоявленском переулке (ныне улица Володарского) в 1900-х (до наших дней не сохранился)

Член правления нотариальной палаты Свердловской области Михаил Перов. Фото: Вечерние ведомости

Открытие выставки «Батмановы. На весах судьбы». Фото: Вечерние ведомости

Вероника Турчанинова. Фото: Вечерние ведомости

Книга о Владимире Батманове и карта Италии, которую он нарисовал в 3-м классе. Фото: Вечерние ведомости

Фото: Вечерние ведомости

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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В Музее истории Екатеринбурга (МИЕ) накануне открылась очередная выставка из цикла «Корневая система» — совместного проекта МИЕ и Уральского генеалогического общества. В рамках проекта музей предстаёт площадкой для рассказа о родословных жителей города, их судьбах и личных историях, исследованием которых занимаются генеалоги.Новая экспозиция посвящена роду Батмановых, среди представителей которого немало выдающихся деятелей. На Урале Батмановы появились в XVIII веке – первые упоминания о них историки нашли в Ревизской сказке 1795 года Николае-Павдинского завода (ныне завод не существует, а поселение сохранилось под названием Павда). Предположительно, хозяин завода, легендарный купец Максим Походяшин приобрёл Батмановых как приписных крестьян у владельца Пожевского завода Соликамского уезда, сенатора Всеволода Всеволожского в 1770-е годы.Первые уральские поколения Батмановых трудились рабочими на заводах Богословского горного округа. В 1873 году Никифор Алексеевич Батманов перевёз семью в Екатеринбург и поменял род деятельности, став банковским служащим. Его сын Алексей Никифорович стал известным в городе нотариусом, а кроме того, вписал себя в историю как один из основателей библиотеки Белинского – крупнейшей ныне библиотеки Свердловской области.Сын Алексея Никифоровича, Владимир Алексеевич Батманов стал известным на весь СССР биологом, создавшим оригинальное учение о методах фенологических исследований. Один из экспонатов выставки – книга о Батманове «Патриарх фенологии», автор которой, Маргарита Куприянова приняла участие в открытии. Ещё одним участником церемонии открытия стал член правления нотариальной палаты Свердловской области Михаил Перов, который рассказал о вкладе в общественную жизнь дореволюционного Екатеринбурга нотариуса Алексея Никифоровича Батманова.Ещё один представитель династии Батмановых – работавший сварщиком на Уралмаше Вячеслав Батманов – внёс без преувеличения огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне – в конце осени 1941 года от напряжения треснул архитрав знаменитого десятитысячетонного пресса УЗТМ – единственного такого пресса в СССР, имеющего критически важное значение для изготовления винтов, пропеллеров самолётов и башен танков для фронта. Именно Батманов смог заварить трещину архитрава, и этот сюжет попал в роман известной писательницы Анны Караваевой «Огни».Большинство материалов выставки «Батмановы. На весах судьбы» представлены широкому зрителю впервые. Семейный архив Владимира Батманова бережно сохранили его ученицы Маргарита Куприянова и Тамара Нездолий. Историей рода Валериана Никифоровича и его жены Александры Турчаниновой (эта ветвь рода соединилась с известной уральской династией Турчаниновых – бывших владельцев Сысертского завода) занимается их правнучка Вероника Турчанинова – она сейчас работает педагогом в Нижнем Тагиле и также приехала в Екатеринбург на открытие выставки.На выставке можно увидеть карту Италии, нарисованную Владимиром Алексеевичем Батмановым в 1910-х во время учёбы в гимназии, письма родных, отрывные календари с повседневными записями, книги самого учёного, а также уникальные дневники «Эго», которые он вёл почти всю жизнь для изучения собственной продуктивности и жизненных ритмов.Выставка продлится до 16 марта 2025 года.