Возрастное ограничение 18+

Посвящённая известному уральскому роду Батмановых выставка открылась в Музее истории Екатеринбурга

10.49 Четверг, 12 декабря 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Музее истории Екатеринбурга (МИЕ) накануне открылась очередная выставка из цикла «Корневая система» — совместного проекта МИЕ и Уральского генеалогического общества. В рамках проекта музей предстаёт площадкой для рассказа о родословных жителей города, их судьбах и личных историях, исследованием которых занимаются генеалоги.

Новая экспозиция посвящена роду Батмановых, среди представителей которого немало выдающихся деятелей. На Урале Батмановы появились в XVIII веке – первые упоминания о них историки нашли в Ревизской сказке 1795 года Николае-Павдинского завода (ныне завод не существует, а поселение сохранилось под названием Павда). Предположительно, хозяин завода, легендарный купец Максим Походяшин приобрёл Батмановых как приписных крестьян у владельца Пожевского завода Соликамского уезда, сенатора Всеволода Всеволожского в 1770-е годы.


Директор МИЕ Игорь Пушкарёв. Фото: Вечерние ведомости


Первые уральские поколения Батмановых трудились рабочими на заводах Богословского горного округа. В 1873 году Никифор Алексеевич Батманов перевёз семью в Екатеринбург и поменял род деятельности, став банковским служащим. Его сын Алексей Никифорович стал известным в городе нотариусом, а кроме того, вписал себя в историю как один из основателей библиотеки Белинского – крупнейшей ныне библиотеки Свердловской области.


Дом нотариуса Алексея Батманова в 1-м Богоявленском переулке (ныне улица Володарского) в 1900-х (до наших дней не сохранился)


Сын Алексея Никифоровича, Владимир Алексеевич Батманов стал известным на весь СССР биологом, создавшим оригинальное учение о методах фенологических исследований. Один из экспонатов выставки – книга о Батманове «Патриарх фенологии», автор которой, Маргарита Куприянова приняла участие в открытии. Ещё одним участником церемонии открытия стал член правления нотариальной палаты Свердловской области Михаил Перов, который рассказал о вкладе в общественную жизнь дореволюционного Екатеринбурга нотариуса Алексея Никифоровича Батманова.


Член правления нотариальной палаты Свердловской области Михаил Перов. Фото: Вечерние ведомости


Ещё один представитель династии Батмановых – работавший сварщиком на Уралмаше Вячеслав Батманов – внёс без преувеличения огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне – в конце осени 1941 года от напряжения треснул архитрав знаменитого десятитысячетонного пресса УЗТМ – единственного такого пресса в СССР, имеющего критически важное значение для изготовления винтов, пропеллеров самолётов и башен танков для фронта. Именно Батманов смог заварить трещину архитрава, и этот сюжет попал в роман известной писательницы Анны Караваевой «Огни».


Открытие выставки «Батмановы. На весах судьбы». Фото: Вечерние ведомости


Большинство материалов выставки «Батмановы. На весах судьбы» представлены широкому зрителю впервые. Семейный архив Владимира Батманова бережно сохранили его ученицы Маргарита Куприянова и Тамара Нездолий. Историей рода Валериана Никифоровича и его жены Александры Турчаниновой (эта ветвь рода соединилась с известной уральской династией Турчаниновых – бывших владельцев Сысертского завода) занимается их правнучка Вероника Турчанинова – она сейчас работает педагогом в Нижнем Тагиле и также приехала в Екатеринбург на открытие выставки.


Вероника Турчанинова. Фото: Вечерние ведомости


На выставке можно увидеть карту Италии, нарисованную Владимиром Алексеевичем Батмановым в 1910-х во время учёбы в гимназии, письма родных, отрывные календари с повседневными записями, книги самого учёного, а также уникальные дневники «Эго», которые он вёл почти всю жизнь для изучения собственной продуктивности и жизненных ритмов.


Книга о Владимире Батманове и карта Италии, которую он нарисовал в 3-м классе. Фото: Вечерние ведомости


Выставка продлится до 16 марта 2025 года.


Фото: Вечерние ведомости

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Выставка рисунка с «киношным» названием посвящена профессору УрГАХУ
10 декабря 2024
Выставка новогодних игрушек работает в екатеринбургском магазине-музее
11 декабря 2024
В Уральском центре развития дизайна открылась выставка «на́ново» нарисованных изображений
06 декабря 2024
В Екатеринбурге мужчина изнасиловал гостью и изувечил её
04 декабря 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Состояние предаварийное». Окружной дом офицеров ЦВО разрушается на глазах

И это не преувеличение – по зданию пошли трещины, увеличивающиеся на сантиметр за две недели
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:49 За убийство из ревности екатеринбургский суд отправил челябинца в колонию
20:18 Украшения на эко-тему создала студентка УрГАХУ
19:58 С полным рюкзаком неоплаченных товаров пыталась выйти из ТЦ жительница Уралмаша
19:10 В свердловских пожарах вновь погибли двое
18:47 «Уралуправтодор» предупредил водителей о сложных ситуациях на свердловских дорогах
17:46 От неуловимой собачьей стаи в Екатеринбурге пострадал ещё один человек
17:11 В Нижнем Тагиле виновник ДТП выплатит 12-летней девочке 100 тысяч рублей за оставленные травмы
16:47 В 2025 году власти Екатеринбурга обещают обновить спортивные площадки в десяти дворах
16:24 ГИБДД Екатеринбурга объявила челлендж «Научи ребёнка ПДД»
16:02 В Североуральске при горном ударе погиб шахтёр
14:59 Библиотекарь из Екатеринбурга победил на всероссийском конкурсе «Искусный глагол»
14:35 В свердловском МЧС предупреждают о метелях 13 декабря
13:39 Почти 50 тысяч обращений поступило свердловскому омбудсмену с начала 2024 года
13:12 В Дегтярске четверо детей надышались угарным газом
12:36 В Верхней Пышме на ледовое арене за «Кубок Урала» сразились юные хоккеисты
11:28 Из-за IPhone 16 в «зелёном» коридоре Кольцово остановили двух пассажиров
11:14 На игре «Уралочки» в ДИВСе 13 декабря будут собирать средства для поддержки ментально особенных людей
10:49 Посвящённая известному уральскому роду Батмановых выставка открылась в Музее истории Екатеринбурга
10:33 Россельхознадзор уличил в фальсификации екатеринбургского производителя сливочного масла
10:10 Краснотурьинский пристав спас пенсионера от телефонных мошенников
09:30 Леди с нетрезвым умом устроила ДТП на Малышева в Екатеринбурге
21:42 Екатеринбурженка третий год подряд входит в число самых популярных порномоделей
20:47 За погибших летом медведей расплатилась Свердловская дирекция тяги
20:15 Выставка новогодних игрушек работает в екатеринбургском магазине-музее
19:46 Два свердловчанина погибли в пожарах минувших суток и двое спасены
19:16 Более сотни тысяч рублей лишился сорвавший пломбу со счётчика екатеринбуржец
Все новости Свердловской области
15:19 В Красноярске экс-чиновник упал с 11-го этажа во время следственных действий
18:02 На Авито появился раздел с товарами от благотворительных фондов
17:43 Минпромторг: маркировка красной икры вывела из «тени» 71 производство
17:33 Доля контрафакта на российском рынке детских игрушек составила 34%
17:23 Минпромторг РФ: кассы заблокировали почти 30 млн литров молочной продукции за полгода
16:36 Сергей Безруков, Ксения Собчак и Сергей Бурунов выставят свои вещи на Авито
18:21 Студенты в Белграде перекрыли улицу в знак протеста
17:45 Заказавшей убийство своих детей пенсионерке вынесли приговор в Красноярске
16:55 Красноярскому отцу, насмерть отравившему четверых детей «Дихлофосом», предъявили обвинение
16:48 В Самарской области в школе обвалился потолок, есть пострадавшие
16:31 В Вологодскую область привезли восемь зубров, рассказал губернатор
16:05 В Саратове в пятиэтажном доме обрушился лестничный пролёт
15:34 Некомплект судей в России достиг почти 20%
15:11 Парламент Абхазии проголосовал против ратификации инвестсоглашения с Россией
13:36 ВЦИОМ: более половины россиян выступают за полный запрет платных услуг тарологов
12:41 СК: в Подмосковье директор магазина задушил укравшего алкоголь покупателя
12:26 В ГД готовят проект о праве человека на охрану здоровья еще до его рождения
12:05 В октябре количество DDoS-атак на российские топливно-энергетические комплексы выросло в три раза
11:27 В Красноярском крае отец насмерть отравившихся «Дихлофосом» детей признал вину
17:31 Продавцы авто на Авито смогут подтверждать собственность на машину через Госуслуги
21:01 Финансовый аналитик Калугин назвал причины падения рубля
19:42 Доля новых китайских машин на российском авторынке составила 68%
10:46 Мужчина признался в убийстве красноярской девочки, про которую думали, что её загрызли свиньи
16:44 Эксперт рассказала, как составить сопроводительное письмо для трудоустройства
17:28 В России вылов лососевых стал худшим за 20 лет
16:00 Губернатор прокомментировал наезд на группу пешеходов в Челябинске
Все новости России и мира
20:49 За убийство из ревности екатеринбургский суд отправил челябинца в колонию
20:18 Украшения на эко-тему создала студентка УрГАХУ
19:58 С полным рюкзаком неоплаченных товаров пыталась выйти из ТЦ жительница Уралмаша
19:10 В свердловских пожарах вновь погибли двое
18:47 «Уралуправтодор» предупредил водителей о сложных ситуациях на свердловских дорогах
17:46 От неуловимой собачьей стаи в Екатеринбурге пострадал ещё один человек
17:11 В Нижнем Тагиле виновник ДТП выплатит 12-летней девочке 100 тысяч рублей за оставленные травмы
16:47 В 2025 году власти Екатеринбурга обещают обновить спортивные площадки в десяти дворах
16:24 ГИБДД Екатеринбурга объявила челлендж «Научи ребёнка ПДД»
16:02 В Североуральске при горном ударе погиб шахтёр
14:59 Библиотекарь из Екатеринбурга победил на всероссийском конкурсе «Искусный глагол»
14:35 В свердловском МЧС предупреждают о метелях 13 декабря
13:39 Почти 50 тысяч обращений поступило свердловскому омбудсмену с начала 2024 года
13:12 В Дегтярске четверо детей надышались угарным газом
12:36 В Верхней Пышме на ледовое арене за «Кубок Урала» сразились юные хоккеисты
11:28 Из-за IPhone 16 в «зелёном» коридоре Кольцово остановили двух пассажиров
11:14 На игре «Уралочки» в ДИВСе 13 декабря будут собирать средства для поддержки ментально особенных людей
10:49 Посвящённая известному уральскому роду Батмановых выставка открылась в Музее истории Екатеринбурга
10:33 Россельхознадзор уличил в фальсификации екатеринбургского производителя сливочного масла
10:10 Краснотурьинский пристав спас пенсионера от телефонных мошенников
09:30 Леди с нетрезвым умом устроила ДТП на Малышева в Екатеринбурге
21:42 Екатеринбурженка третий год подряд входит в число самых популярных порномоделей
20:47 За погибших летом медведей расплатилась Свердловская дирекция тяги
20:15 Выставка новогодних игрушек работает в екатеринбургском магазине-музее
19:46 Два свердловчанина погибли в пожарах минувших суток и двое спасены
19:16 Более сотни тысяч рублей лишился сорвавший пломбу со счётчика екатеринбуржец
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK