В Екатеринбурге прошла премьера балета-притчи «Дорога на Берлин»

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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В екатеринбургском театре эстрады состоялись премьерные показы балета-притчи «Дорога на Берлин». Спектакль рассказывает о подвиге советских людей в Великой Отечественной войне.«Лично для меня «Дорога на Берлин» еще и дань памяти моему деду-фронтовику, прошедшему сражения и концлагеря. Хочется, чтобы люди вспомнили героические страницы нашей истории, смогли и сегодня испытать чувство единения и гордости за подвиг предков. Думаю, что центральная мысль этого балета-притчи вмещается в слово «сплочение», ставшее ключевым и тогда, и сейчас», – рассказала режиссер спектакля Ксения Сафи.Сообщается, что постановка является ещё и памятью для ее автора. Полина Меньших 15 лет назад была инициатором этой постановки. Год назад она погибла в зоне боевых действий после обстрела ВСУ – девушка выступала перед российскими военными в селе Кумачово в момент трагедии.Ученики Меньших, среди которых и режиссер спектакля Ксения Сафи, объединились для создания балета в память о своем педагоге.Премьерные показы прошли не только в театре эстрады, но и в «Сима-Ленде», при поддержке которого (вместе с региональным Минкультом) и была организована премьера.