Лекцию об одном из самых необычных музыкантов России готовят в «Л52»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Через несколько дней в креативном кластере «Л52» (Екатеринбург, проспект Ленина, 52) прозвучит лекция об одном из самых неординарных музыкантов СССР и постсоветской России. Расскажет про Сергея Курёхина известный уральский музыковед Тимофей Чаплюк.«Сергей Курёхин — поп-механик советского рока», — так назвал свою четверговую лекцию Тимофей Чаплюк. Слушателям её он предложит глубже познакомиться с личностью и творчеством многогранного артиста: джазового пианиста, клавишника многих рок-групп, автора визуальных и музыкальных коллажей, изобретателя птичьего языка и сочинителя легендарной «научной» теории о том, что Ленин был грибом. Курёхин прожил совсем немного лет, но успел стать настоящим феноменом, поражая современников энергией и креативностью. Концерты основанной им группы «Поп-Механика» сочетали джаз, рок и авангард с элементами театра, а в сольных проектах он сотрудничал с мировыми звёздами экспериментального искусства.На лекции музыковед Тимофей Чаплюк расскажет о малоизвестных гранях творчества Курёхина. Слушатели узнают, как он возродил дух дадаизма в своих коллажах, объединил Эдуарда Хиля и Колу Бельды с миром авангарда, покорял европейскую публику необычными концертами и заставлял американских джазменов смеяться и недоумевать. Также будут затронуты интересные факты из его жизни и методы, которыми он перевернул представление о музыке и перформансе.Лекция запланирована в «Л52» в ближайший четверг, на 12 декабря. Начало — в половине восьмого вечера.