В Екатеринбурге раздали награды фестиваля «КиноПроба»

Гран-при - «Носки для Звезды», режиссёр Ольга Титова;

Лучший игровой дебют — «Разъезд» режиссёра Марии Меленевской;

Лучший неигровой дебют — «Свой среди детей» режиссёра Олеси Епишиной;

Лучший анимационный дебют — «Ограниченный» режиссёра Елизаветы Елькиной;

Лучший учебный неигровой фильм — «За живое», режиссёр Екатерина Черепанова

Лучшая учебная анимация — французскому фильму «На восьмой день»;

Лучший учебный игровой фильм — фильму «Мальчик из деревни» совместного производства Тайваня и Малайзии;

Приз имени Владимира Макеранца — режиссёру Саше Козьма за фильм «Племя» производства республики Молдова.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Завершился Международный фестиваль-практикум киношкол «КиноПроба». Он проходил в Екатеринбурге в 21 уже раз и снова вызвал повышенное внимание как со стороны любителей кино во всех его проявлениях, так и профессионалов, ищущих новые идеи, новые подходы к экранным способам повествования и новые таланты.Последним аккордом «Кинопробы», как и положено всякому фестивалю с конкурсной программой, стала «раздача слонов» самым лучшим (ну, по крайней мере, тем кого лучшими признало жюри). В этом году «слоны» распределились следующим образом:Все эти призы остались в России. А вот — те, что уехали за её пределы:Кроме того, специальный приз жюри получила Анна Фрадкина за российский фильм «Условные рефлексы».Каждый из победителей получил традиционную статуэтку фестиваля с изображением девочки-кляксочки. Церемония закрытия с вручением наград проходила — совсе не традиционно — в кино-конференц-зале Ельцин Центра.