В лектории УрГАХУ расскажут о свердловских шедеврах деревянного зодчества

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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«Исследование памятников деревянного зодчества Свердловской области», — так обозначена тема лекции, которая пройдёт через неделю в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ (Екатеринбург, улица Горького, 4А). Приглашаются на неё не только студенты вуза, но и все интересующиеся уральской историей и архитектурой.На встрече, запланированной на вечер следующего четверга, младший научный сотрудник научно-исследовательской части Уральского государственного архитектурно-художественного университета Андрей Романов расскажет о шедеврах деревянного зодчества, которые ещё сохранились на территории Свердловской области. Это, в основном, жилые дома, которые были обследованы им во время небольшой экспедиции в этом году. Материалы исследований легли в диссертацию молодого учёного и стали основой для данной лекции.На лекции можно будет не только услышать про деревенские шедевральные домики, но и полюбоваться ими. Андрей Романов свой рассказ проиллюстрирует демонстрацией фотографий, на которых запечатлены более сотни образцов уральского деревянного зодчества. Отдельно будет затронута тема сохранения этих памятников архитектуры и их нынешнего состояния.Вход на лекцию будет бесплатным, но необходима регистрация на кассе музея непосредственно перед началом мероприятия. Начало в 18:00.