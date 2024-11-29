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В Уральском центре развития дизайна открылась выставка «на́ново» нарисованных изображений
Фото: УрГАХУ / t.me/usaaa_ru
На выставку под названием «на́ново» приглашает Уральский архитектурно-художественный университет. Студенты вуза на примере собственных работ показали в экспозиции творческий прогресс иллюстраторов.
Выставка «на́ново», открывшаяся на втором этаже Уральского центра развития дизайна (Екатеринбург, улица Горького, 4А), составлена из детских рисунков нынешних студентов и их современных «ремейков»». Тем самым, зрителям позволяют увидеть, как с опытом меняется не только техника рисунка, но и сам подход к изображению объектов и персонажей.
К открытию выставки была приурочена лекция иллюстратора и основателя школы «АРТ КОСМОС» Ульяны Бабенко, на которой она рассказала слушателям о творческом поиске и наработке личного стиля в рисовании.
Выставка «на́ново», открывшаяся на втором этаже Уральского центра развития дизайна (Екатеринбург, улица Горького, 4А), составлена из детских рисунков нынешних студентов и их современных «ремейков»». Тем самым, зрителям позволяют увидеть, как с опытом меняется не только техника рисунка, но и сам подход к изображению объектов и персонажей.
К открытию выставки была приурочена лекция иллюстратора и основателя школы «АРТ КОСМОС» Ульяны Бабенко, на которой она рассказала слушателям о творческом поиске и наработке личного стиля в рисовании.
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