Почти три десятка вариантов памятника Балабанову прислали в екатеринбургскую мэрию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Уральские художники и скульпторы живо откликнулись на предложение поучаствовать в конкурсе на проект памятника Алексею Балабанову. Связано ли это с любовью к известному российскому кинорежиссёру или творцы просто соблазнились ощутимым денежным призом, но в общей сложности на конкурс было представлено около трёх десятков заявок.Приём заявок на конкурс памятника Алексею Балабанову закончился в первый зимний день. Авторы лучших из отобранных проектов должны будут сделать макеты в миниатюре, чтобы будущий памятник можно было увидеть «в объёме». Таков второй этап конкурса. Ну, а 14 февраля жюри конкурса должно будет вынести окончательное решение — каким будет памятник кинорежиссёру, свой творческий путь начинавшему в Свердловске, и кто получит главный денежный приз. Поощрительные денежные премии обещают выдать и тем автором, которые пройдут в финал конкурса.Напомним, скульптурное изображение Алексея Балабанова должно появиться возле центрального входа в Свердловскую киностудию, где он делал первые творческие шаги. Среди предложенных проектов памятника — Балабанов, который будто бы торопиться на съёмки и даже скульптурная композиция, в которую включен актёр Сергей Бодров в образе «брата».