Возрастное ограничение 18+
Почти три десятка вариантов памятника Балабанову прислали в екатеринбургскую мэрию
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Уральские художники и скульпторы живо откликнулись на предложение поучаствовать в конкурсе на проект памятника Алексею Балабанову. Связано ли это с любовью к известному российскому кинорежиссёру или творцы просто соблазнились ощутимым денежным призом, но в общей сложности на конкурс было представлено около трёх десятков заявок.
Приём заявок на конкурс памятника Алексею Балабанову закончился в первый зимний день. Авторы лучших из отобранных проектов должны будут сделать макеты в миниатюре, чтобы будущий памятник можно было увидеть «в объёме». Таков второй этап конкурса. Ну, а 14 февраля жюри конкурса должно будет вынести окончательное решение — каким будет памятник кинорежиссёру, свой творческий путь начинавшему в Свердловске, и кто получит главный денежный приз. Поощрительные денежные премии обещают выдать и тем автором, которые пройдут в финал конкурса.
Напомним, скульптурное изображение Алексея Балабанова должно появиться возле центрального входа в Свердловскую киностудию, где он делал первые творческие шаги. Среди предложенных проектов памятника — Балабанов, который будто бы торопиться на съёмки и даже скульптурная композиция, в которую включен актёр Сергей Бодров в образе «брата».
Приём заявок на конкурс памятника Алексею Балабанову закончился в первый зимний день. Авторы лучших из отобранных проектов должны будут сделать макеты в миниатюре, чтобы будущий памятник можно было увидеть «в объёме». Таков второй этап конкурса. Ну, а 14 февраля жюри конкурса должно будет вынести окончательное решение — каким будет памятник кинорежиссёру, свой творческий путь начинавшему в Свердловске, и кто получит главный денежный приз. Поощрительные денежные премии обещают выдать и тем автором, которые пройдут в финал конкурса.
Напомним, скульптурное изображение Алексея Балабанова должно появиться возле центрального входа в Свердловскую киностудию, где он делал первые творческие шаги. Среди предложенных проектов памятника — Балабанов, который будто бы торопиться на съёмки и даже скульптурная композиция, в которую включен актёр Сергей Бодров в образе «брата».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Дизайн-проект 26-й екатеринбургской библиотеки получил приз зрительских симпатий на конкурсе «Золотой Трезини»
28 ноября 2024
28 ноября 2024
Новый этап благоустройства ждёт Парк Маяковского
27 ноября 2024
27 ноября 2024