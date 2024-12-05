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Почти три десятка вариантов памятника Балабанову прислали в екатеринбургскую мэрию

21.56 Четверг, 5 декабря 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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Уральские художники и скульпторы живо откликнулись на предложение поучаствовать в конкурсе на проект памятника Алексею Балабанову. Связано ли это с любовью к известному российскому кинорежиссёру или творцы просто соблазнились ощутимым денежным призом, но в общей сложности на конкурс было представлено около трёх десятков заявок.

Приём заявок на конкурс памятника Алексею Балабанову закончился в первый зимний день. Авторы лучших из отобранных проектов должны будут сделать макеты в миниатюре, чтобы будущий памятник можно было увидеть «в объёме». Таков второй этап конкурса. Ну, а 14 февраля жюри конкурса должно будет вынести окончательное решение — каким будет памятник кинорежиссёру, свой творческий путь начинавшему в Свердловске, и кто получит главный денежный приз. Поощрительные денежные премии обещают выдать и тем автором, которые пройдут в финал конкурса.

Напомним, скульптурное изображение Алексея Балабанова должно появиться возле центрального входа в Свердловскую киностудию, где он делал первые творческие шаги. Среди предложенных проектов памятника — Балабанов, который будто бы торопиться на съёмки и даже скульптурная композиция, в которую включен актёр Сергей Бодров в образе «брата».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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21:56 Почти три десятка вариантов памятника Балабанову прислали в екатеринбургскую мэрию
20:14 На подъезде к посёлку Садовый погиб молодой человек
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17:22 Свердловский «Турнир косарей» занял 1 место во всероссийском конкурсе
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16:26 Проезд в трамваях и троллейбусах в Екатеринбурге будет бесплатным 31 декабря и 1 января
16:07 Из-за смертельного ДТП на трассе возле Ключевска введено реверсивное движение
15:46 Улицу Урицкого в центре Екатеринбурга закроют до марта
15:25 Почти половина жителей Екатеринбурга делают покупки благодаря рекламе на сайтах объявлений
14:15 На рынок Екатеринбурга везли 900 кг мяса без документов и рефрижераторов
13:37 Екатеринбуржцы планируют потратить на новогодний стол 10700 рублей
13:12 В Екатеринбурге на пикет против мусорного полигона вышла жена военного
12:42 Высоту гостиницы Павла Дацюка в Екатеринбурге сократят на три метра
12:16 В Свердловской области резко подорожали огурцы и помидоры
11:49 Россельхознадзор обратится в Генпрокуратуру после проигранного суда за участок под мусорный полигон в Сысерти
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