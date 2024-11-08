«Броненосец Потёмкин» дал старт новому сезону киноклуба в Музее Андеграунда

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В екатеринбургском Музее Андерграунда с показа советского шедевра «Броненосец Потёмкин» возобновил работу киноклуб. «Заседатели» клуба перед просмотром послушали лекцию о творчестве Сергея Эйзенштейн.Эйзенштейн давно уже воспринимается как классик и основоположник киноискусства. И это правда. Но не нужно забывать, что в годы своего творчества великий кинорежиссёр был экспериментатором и первопроходцем (а, значит, по сути, авангардистом) в области кино, придумывая и опробуя на практике различные методы съёмки, монтажа, работы с актёрами и визуальными образами. Поэтому вполне справедливо, что он и стал героем первого вечера возобновленного киноклуба именно Музея Андерграунда.Рассказал на сегодняшнем заседании киноклуба о творчестве Сергея Эйзенштейна сотрудник музея Михаил Витушко, философ и киновед. Он же проведёт и следующее заседание киноклуба, которое запланировано на 26 ноября. Героем второго ноябрьского заседания станет ещё один советский киноавангардист Дзига Вертов.