Возрастное ограничение 18+
Неделя уральского кино стартует в Екатеринбурге во вторник
Афиша Недели уральского кино
Начиная с завтрашнего любители современного кинематографа смогут ознакомиться с новинками киностудий, расположенных на территории региона. В Екатеринбурге стартует Неделя уральского кино.
В нынешнюю программу Недели уральского кино входят фильмы студии анимации ИКЦ, кинокомпаний «Снега», «29 февраля», «Урал-Синема», продюсерского центра «Лад», любительских студий «Мастер» и «Синяя птица», студентов Кафедры Графики и анимации УрГАХУ. Это произведения самых разных направлений и жанров — рисованные мультики, игровые короткометражные и полнометражные фильмы, документалки. Их так много, что понадобится 21 сеанс, чтобы показать все.
Среди наиболее интересных показов сами организаторы Недели отмечают премьеру художественного фильма «Длительные свидания», новые документальные фильмы Алексея Федорченко «Подногами» и Павла Фаттахутдинова «Ледовые капитаны». В рамках Недели будут показаны также два фильма мощно заявляющей о себе студии «Red Pepper Film» (имеются в виду «Пришелец» и «30 секунд»), а также полная версия документального фильма «Наухаус» Олега Раковича, который рассказывает о такой родной уральцам рок-группе «Наутилус Помпилиус». Подробнее с афишей Недели можно ознакомиться на сайте Дома Кино.
Дом Кино и станет основной площадкой показов. Но в этом году Неделя уральского кино одновременно проходит и в Москве. Это обстоятельство можно считать показателем того, что уральский кинематограф, после некоторого спада интереса к нему, вновь становится явлением общероссийского уровня.
В нынешнюю программу Недели уральского кино входят фильмы студии анимации ИКЦ, кинокомпаний «Снега», «29 февраля», «Урал-Синема», продюсерского центра «Лад», любительских студий «Мастер» и «Синяя птица», студентов Кафедры Графики и анимации УрГАХУ. Это произведения самых разных направлений и жанров — рисованные мультики, игровые короткометражные и полнометражные фильмы, документалки. Их так много, что понадобится 21 сеанс, чтобы показать все.
Среди наиболее интересных показов сами организаторы Недели отмечают премьеру художественного фильма «Длительные свидания», новые документальные фильмы Алексея Федорченко «Подногами» и Павла Фаттахутдинова «Ледовые капитаны». В рамках Недели будут показаны также два фильма мощно заявляющей о себе студии «Red Pepper Film» (имеются в виду «Пришелец» и «30 секунд»), а также полная версия документального фильма «Наухаус» Олега Раковича, который рассказывает о такой родной уральцам рок-группе «Наутилус Помпилиус». Подробнее с афишей Недели можно ознакомиться на сайте Дома Кино.
Дом Кино и станет основной площадкой показов. Но в этом году Неделя уральского кино одновременно проходит и в Москве. Это обстоятельство можно считать показателем того, что уральский кинематограф, после некоторого спада интереса к нему, вновь становится явлением общероссийского уровня.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию