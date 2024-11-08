Возрастное ограничение 18+

Чаще всего в екатеринбургских клубах и барах слушают рок

13.56 Понедельник, 11 ноября 2024
Фото: Вечерние ведомости
«МТС Медиа» совместно с агентством ONSIDE провели исследование и выяснили, какая музыка чаще всего звучит в екатеринбургских клубах и барах.

Рок-музыка в столице Урала уже многие годы остаётся самым популярными направлением у местных музыкантов, на втором месте по предпочтениям екатеринбургских исполнителей поп-музыка, и на третьем – электронная танцевальная. С удовольствием их поддерживают клубы и бары, предоставляющие артистам свою площадку.

По данным аналитиков, сегодня в уральской столице работает около 20 площадок, на сценах которых выступают местные музыканты.

«Это и крупные клубы типа "Свободы" и "Фабрики", и небольшие бары с живой музыкой. А такая площадка, как "EverJazz", больше половины вечеров отдаёт местным исполнителям. Поддержка локальных артистов происходит и путём проведения фестивалей. Самый крупный из них – "Уральская ночь музыки" предоставляет десятки сцен для выступления музыкантов всех жанров»,

– выяснили аналитики.


Отмечается, что в рок и поп считаются основными музыкальными направлениями для самовыражения начинающих артистов практически во всех регионах страны. Исключением являются республики Северного Кавказа, Татарстана и Башкортостана, где чаще начинают музыкальную карьеру с фолка, этно-музыки, рэпа и хип-хопа. На Урале рэпом и этнической музыкой интересуются меньше.

«Хотя некоторое время назад Екатеринбург был заметным поставщиком рэп-исполнителей на всероссийскую эстраду. Но и современный екатеринбургский рок, по мнению музыкальных экспертов, сегодня значительно отличается от Свердловского рок-клуба, образца конца 80-х годов прошлого столетия»,

– считают исследователи.


Как отмечает генеральный директор МТС Лейбла Надежда Бойчевски, современная российская музыкальная сцена очень разнообразна, но это разнообразие не всегда отражается в медиапространстве. По её мнению, отсутствие заметных для широкой публики музыкальных медиа ограничивает молодых артистов в продвижении, и это приводит к тому, что регионы живут своим звуком.

«Локальные жанры развиваются и изменяются, но массовый слушатель об этом узнает только в одном случае – если жанр или его представитель становятся популярным»,

– подчеркнула Надежда Бойчевски.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Лишь четверть жителей Свердловской области чувствуют себя счастливыми
08 ноября 2024
В Екатеринбурге вырос спрос на покупку готового бизнеса
06 ноября 2024
В Екатеринбурге 20% компаний заводят офисных питомцев
03 ноября 2024
УрГАХУ похвастался «научно-эстетическим» украшением своей студентки
06 ноября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«У нас нет задачи накормить всех». Глава департамента потребительского рынка о реформе НТО в Екатеринбурге

Об изменившемся регулировании, статусе общепита в НТО, сносе остановок и многом другом — в интервью профильного чиновника
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:56 Екатеринбуржцы чаще всего совершают импульсивные покупки во время шопинга
15:52 В Екатеринбурге автобус с троллейбусом простояли на остановке два часа из-за нелепого ДТП
15:03 В Свердловской области пермяк едва не погиб под поездом
14:12 «Уральская пчёлка» обратилась к свердловскому губернатору с просьбой о помощи
13:56 Чаще всего в екатеринбургских клубах и барах слушают рок
13:06 За выходные екатеринбургские коммунальщики вывезли почти 6,5 тонны снега
11:39 Екатеринбуржцы не могут уехать на работу из-за давки в автобусах
11:13 Резонансный арт-объект сняли со стены у екатеринбургского Главпочтамта
10:30 Свердловский Уралуправтодор предупреждает о ремонте на железнодорожном переезде на Курганском тракте
10:07 В Свердловской области ожидается похолодание до -18°C
09:37 В Нижнем Тагиле двухлетний малыш закрыл на балконе свою маму
17:44 СК проверяет случай избиения посетителя охранником магазина в Екатеринбурге
17:12 В Новоуральске женщина обманула пенсионеров, возвращая долг купюрами из «свадебного банка»
17:02 В Ревде задержана женщина с крупной партией наркотиков, ей грозит до 20 лет лишения свободы
15:55 Транспортная прокуратура начала проверку туалетов ЖД вокзала Екатеринбурга
14:12 Рейс Екатеринбург – Хургада задержан более чем на 10 часов из-за поломки самолета
13:17 В Свердловской области введены ограничения для пассажирского транспорта на дорогах из-за гололёда
13:08 В Екатеринбурге появились сувениры, посвящённые 35-летию падения Берлинской стены
12:30 В Первоуральске пожар в гараже привёл к гибели человека
11:32 За 2024 год в Свердловской области в результате пожаров в жилом секторе погибло 185 человек, включая 12 детей
10:58 В Екатеринбурге более 24 тысяч должников по штрафам — МВД начинает операцию «Должник»
21:34 Скульпторов приглашают принять участие в в разработке памятника Алексею Балабанову в Екатеринбурге
17:56 Родители екатеринбургских учеников начали кампанию против установки вышки сотовой связи у входа в школу
17:52 В Свердловской области ожидаются сильный ветер с порывами до 20 м/с и метели
17:40 В Свердловской области на дороги вывели 256 единиц снегоуборочной техники
17:12 Установлены новые факты хищения миллионов при ремонте военных объектов на Урале
Все новости Свердловской области
12:45 В Самаре из-за низких зарплат массово уволились полицейские
16:29 Сотрудники компаний назвали главные инструменты для организации рабочего процесса
16:26 К задачам МВД хотят добавить сохранение традиционных ценностей
15:23 Полиция Амстердама сообщила о задержании более 60 участников беспорядков
14:51 Ксения Собчак выставит на Авито брендовые костюмы, часы и слона
18:38 В нескольких регионах РФ произошли жестокие убийства в семьях
17:23 Миллиард рублей выделяет Авито на «Великую Хватамбу»
18:30 Свердловская область выбыла из топ-5 регионов по производству яиц
16:16 В Калуге мужчина угрожал воспитательнице из-за игрушек «только для девочек»
15:44 В Татарстане фиксируют единичные заражения вирусом Коксаки, пишут СМИ
14:55 Мэр Находки извинился за чиновника после скандала с оскорблением школьника
12:28 Спикер Палаты представителей объявил Трампа избранным президентом США
12:04 Fox News: Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу
11:17 Вероятность победы Трампа на выборах возросла до 95%, считает NYT
10:56 Республиканцы получают контроль над Сенатом в США, пишут СМИ
18:02 Гладков: дрон атаковал многоквартирный дом в Белгороде
17:40 Экс-мэр Сургута Андрей Филатов заключен под стражу
17:31 В ГД разрабатывают законопроект о запрете соцсетей для детей
16:19 Глава Коми Владимир Уйба покидает свой пост
15:54 В Турции на НПЗ произошел взрыв, сообщают СМИ
15:42 Суд освободил бывшего сенатора Бориса Шпигеля от отбывания наказания
13:43 СКР: у Минобороны похитили ещё один крупный имущественный комплекс в Москве
12:58 На первом открывшемся участке в США Трамп и Харрис поделили голоса
12:09 В США заявили о предотвращении теракта на электростанции в Нэшвилле
11:14 В ГД рассмотрят проект, который предлагает информировать водителей о нарушениях красным сигналом
10:30 Путин встретился с врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей
Все новости России и мира
15:56 Екатеринбуржцы чаще всего совершают импульсивные покупки во время шопинга
15:52 В Екатеринбурге автобус с троллейбусом простояли на остановке два часа из-за нелепого ДТП
15:03 В Свердловской области пермяк едва не погиб под поездом
14:53 Пермский политех приглашает на конференцию «Аэрокосмическая техника, высокие технологии и инновации-2024»
14:33 С 1 по 20 ноября проходит Всероссийский налоговый диктант
14:12 «Уральская пчёлка» обратилась к свердловскому губернатору с просьбой о помощи
13:56 Чаще всего в екатеринбургских клубах и барах слушают рок
13:06 За выходные екатеринбургские коммунальщики вывезли почти 6,5 тонны снега
12:51 «Уралкалий» вручил свидетельства на именные стипендии студентам ПНИПУ
11:39 Екатеринбуржцы не могут уехать на работу из-за давки в автобусах
11:13 Резонансный арт-объект сняли со стены у екатеринбургского Главпочтамта
10:30 Свердловский Уралуправтодор предупреждает о ремонте на железнодорожном переезде на Курганском тракте
10:07 В Свердловской области ожидается похолодание до -18°C
10:03 Пермяк погасил долг из денежного довольствия военнослужащего
09:37 В Нижнем Тагиле двухлетний малыш закрыл на балконе свою маму
17:44 СК проверяет случай избиения посетителя охранником магазина в Екатеринбурге
17:12 В Новоуральске женщина обманула пенсионеров, возвращая долг купюрами из «свадебного банка»
17:02 В Ревде задержана женщина с крупной партией наркотиков, ей грозит до 20 лет лишения свободы
15:55 Транспортная прокуратура начала проверку туалетов ЖД вокзала Екатеринбурга
14:12 Рейс Екатеринбург – Хургада задержан более чем на 10 часов из-за поломки самолета
13:17 В Свердловской области введены ограничения для пассажирского транспорта на дорогах из-за гололёда
13:08 В Екатеринбурге появились сувениры, посвящённые 35-летию падения Берлинской стены
12:30 В Первоуральске пожар в гараже привёл к гибели человека
11:32 За 2024 год в Свердловской области в результате пожаров в жилом секторе погибло 185 человек, включая 12 детей
10:58 В Екатеринбурге более 24 тысяч должников по штрафам — МВД начинает операцию «Должник»
21:34 Скульпторов приглашают принять участие в в разработке памятника Алексею Балабанову в Екатеринбурге
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK