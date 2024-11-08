Чаще всего в екатеринбургских клубах и барах слушают рок





– выяснили аналитики. «Это и крупные клубы типа "Свободы" и "Фабрики", и небольшие бары с живой музыкой. А такая площадка, как "EverJazz", больше половины вечеров отдаёт местным исполнителям. Поддержка локальных артистов происходит и путём проведения фестивалей. Самый крупный из них – "Уральская ночь музыки" предоставляет десятки сцен для выступления музыкантов всех жанров»,





– считают исследователи. «Хотя некоторое время назад Екатеринбург был заметным поставщиком рэп-исполнителей на всероссийскую эстраду. Но и современный екатеринбургский рок, по мнению музыкальных экспертов, сегодня значительно отличается от Свердловского рок-клуба, образца конца 80-х годов прошлого столетия»,





– подчеркнула Надежда Бойчевски. «Локальные жанры развиваются и изменяются, но массовый слушатель об этом узнает только в одном случае – если жанр или его представитель становятся популярным»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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«МТС Медиа» совместно с агентством ONSIDE провели исследование и выяснили, какая музыка чаще всего звучит в екатеринбургских клубах и барах.Рок-музыка в столице Урала уже многие годы остаётся самым популярными направлением у местных музыкантов, на втором месте по предпочтениям екатеринбургских исполнителей поп-музыка, и на третьем – электронная танцевальная. С удовольствием их поддерживают клубы и бары, предоставляющие артистам свою площадку.По данным аналитиков, сегодня в уральской столице работает около 20 площадок, на сценах которых выступают местные музыканты.Отмечается, что в рок и поп считаются основными музыкальными направлениями для самовыражения начинающих артистов практически во всех регионах страны. Исключением являются республики Северного Кавказа, Татарстана и Башкортостана, где чаще начинают музыкальную карьеру с фолка, этно-музыки, рэпа и хип-хопа. На Урале рэпом и этнической музыкой интересуются меньше.Как отмечает генеральный директор МТС Лейбла Надежда Бойчевски, современная российская музыкальная сцена очень разнообразна, но это разнообразие не всегда отражается в медиапространстве. По её мнению, отсутствие заметных для широкой публики музыкальных медиа ограничивает молодых артистов в продвижении, и это приводит к тому, что регионы живут своим звуком.