Документалку про бывшего ректора УРГАХИ покажут в Екатеринбурге

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Фрагмент афиши фильма «Архитектор процесса творчества»
Уральский государственный архитектурно-художественный институт (до обретения им статуса университета) более двух десятков лет возглавлял Александр Стариков. Но это — не единственная значительная веха в жизни народного архитектора России.
Подробнее о разных этапах своей долгой жизни, весомых достижениях в области и архитектуры, и педагоги, в документальном фильме «Архитектор процесса творчества» рассказывает сам Александр Стариков. Заодно он вспоминает о собственных студенческих годах и о становлении Уральской архитектурной школы, о людях, которые строили город и воспитывали новых строителей города.
По жанру «Архитектор процесса творчества» — это фильм-портрет. Премьера его состоится через неделю, 15 ноября, в большом зале Дома Кино. Начало показа в 18.00, и посетить его могут бесплатно все желающие (предварительно потрудившиеся пройти регистрацию на сайте).
Подробнее о разных этапах своей долгой жизни, весомых достижениях в области и архитектуры, и педагоги, в документальном фильме «Архитектор процесса творчества» рассказывает сам Александр Стариков. Заодно он вспоминает о собственных студенческих годах и о становлении Уральской архитектурной школы, о людях, которые строили город и воспитывали новых строителей города.
По жанру «Архитектор процесса творчества» — это фильм-портрет. Премьера его состоится через неделю, 15 ноября, в большом зале Дома Кино. Начало показа в 18.00, и посетить его могут бесплатно все желающие (предварительно потрудившиеся пройти регистрацию на сайте).
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