УрГАХУ похвастался «научно-эстетическим» украшением своей студентки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Чаще всего украшения предназначены, чтобы радовать глаз. Ну, ещё для того, чтобы тешить тщеславие хозяйки. Но студентка Уральского государственного архитектурно-художественного университета придумала подвеску, при помощи которой можно изучать строение ДНК.Софья Моксина, которая учится в УрГАХУ на четвёртом курсе программы «Художественная обработка металла», разработала дизайн подвеса под названием «Код жизни». Непривычные, причудливые формы украшения обусловлены тем, что «моделью» для талантливой студентки послужила часть цепи ДНК.Как поясняют в УрГАХУ, крупные латунные перегородки по бокам изделия изображают водородные связи. Они выстраиваются в две разнонаправленно закрученные цепочки. Так как данные молекулы имеют свойство параллельных прямых – никогда не пересекаются, – то образ представляется в плоскостном варианте, где верх и низ формы визуально образуют начало и конец.Свою «научно-эстетическую» работу студентка Софья Моксина придумала и разработала несколько месяцев назад в рамках летней практике. А совсем недавно «Код жизни» побывал в Сочи, где стал частью выставки современного камнерезного и ювелирного искусства.