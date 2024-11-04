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Директор студии «Арменфильм» возглавит жюри екатеринбургского кинофестиваля
Фото: телеграм-канал фестиваля «КиноПроба»
Организаторы Международного фестиваля-практикума киношкол «КиноПроба» определились с составом нового жюри. Творческое судейство возглавит директор студии «Арменфильм» Эдгар Багдасарян.
Как напоминают «кинопробовцы», Эдгар Багдасарян — далеко не только директор армянской киностудии, но и сам творческая личность. Он и писал сценарии, и сам ставил фильмы, как режиссёр («Чёрная ночь», «Длинная стена»). При этом, поработать он успел не только в игровом кино, но и в документальном, то есть со знанием дела будет оценивать и игровые, и документальные фильмы, представленные в конкурсной программе фестиваля.
Под руководством Багдасаряна судить претендентов на призы «Кинопробы» будут ещё четыре человека, представители разных стран и кинопрофессий. Это екатеринбургская актриса Екатерина Соколова («Война Анны», «Ангелы революции»), ирано-российский режиссёр и сценарист Хамидреза Газеми, индийский к инорежиссёр и основатель фестиваля короткометражных фильмов в Бангалоре Ананд Варадарадж и профессор отделения русской литературы и языка Национального Университета Кёнгсанг, киновед Хонг Санву из Республики Корея.
В этом году фестиваль киношкол «Кинопроба» стартует в Екатеринбурге в первый день декабря и продлится пять дней. Площадками для просмотров, обсуждений и мастер-классов станут Дом Кино и Ельцин Центр.
Как напоминают «кинопробовцы», Эдгар Багдасарян — далеко не только директор армянской киностудии, но и сам творческая личность. Он и писал сценарии, и сам ставил фильмы, как режиссёр («Чёрная ночь», «Длинная стена»). При этом, поработать он успел не только в игровом кино, но и в документальном, то есть со знанием дела будет оценивать и игровые, и документальные фильмы, представленные в конкурсной программе фестиваля.
Под руководством Багдасаряна судить претендентов на призы «Кинопробы» будут ещё четыре человека, представители разных стран и кинопрофессий. Это екатеринбургская актриса Екатерина Соколова («Война Анны», «Ангелы революции»), ирано-российский режиссёр и сценарист Хамидреза Газеми, индийский к инорежиссёр и основатель фестиваля короткометражных фильмов в Бангалоре Ананд Варадарадж и профессор отделения русской литературы и языка Национального Университета Кёнгсанг, киновед Хонг Санву из Республики Корея.
В этом году фестиваль киношкол «Кинопроба» стартует в Екатеринбурге в первый день декабря и продлится пять дней. Площадками для просмотров, обсуждений и мастер-классов станут Дом Кино и Ельцин Центр.
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