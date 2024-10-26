Участниками Уральского молодежного форума художественной культуры стали более 1200 человек из 26 городов России

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Четвертого ноября состоялось открытие Уральского молодежного форума художественной культуры. Сообщается, что его участниками стали более 1200 человек из 26 городов России.– На протяжении трех дней участников ждет конкурсная программа по направлениям: «Арт», где авторы представят творческие идеи в области архитектуры, дизайна, изобразительного, монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства; «Журналистика», где конкурсанты презентуют мультимедийные лонгриды, и «Хореография», где танцоры выступят со своими хореографическими постановками. Для участников также организованы выступления и творческие лаборатории экспертов и гостей, а в заключительный день Форума состоится научно-практическая конференция «Современные смыслы молодежной культуры», – сообщают организаторы форума.Главной целью организаторы обозначили «продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей через вовлечение молодежи в творческие конкурсы».Сообщается, что форум будет проходить три дня, завтра, пятого ноября, состоится паблик-ток на тему «Смыслы молодежной культуры: АРТ», а шестого – гала-концерт в ЦК Урал.Организаторами указаны Гуманитарный университет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.