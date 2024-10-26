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Участниками Уральского молодежного форума художественной культуры стали более 1200 человек из 26 городов России

15.07 Понедельник, 4 ноября 2024
Фото: организаторы УрМФК
Четвертого ноября состоялось открытие Уральского молодежного форума художественной культуры. Сообщается, что его участниками стали более 1200 человек из 26 городов России.

– На протяжении трех дней участников ждет конкурсная программа по направлениям: «Арт», где авторы представят творческие идеи в области архитектуры, дизайна, изобразительного, монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства; «Журналистика», где конкурсанты презентуют мультимедийные лонгриды, и «Хореография», где танцоры выступят со своими хореографическими постановками. Для участников также организованы выступления и творческие лаборатории экспертов и гостей, а в заключительный день Форума состоится научно-практическая конференция «Современные смыслы молодежной культуры», – сообщают организаторы форума.

Главной целью организаторы обозначили «продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей через вовлечение молодежи в творческие конкурсы».

Сообщается, что форум будет проходить три дня, завтра, пятого ноября, состоится паблик-ток на тему «Смыслы молодежной культуры: АРТ», а шестого – гала-концерт в ЦК Урал.

Организаторами указаны Гуманитарный университет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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13:13 В Екатеринбурге ДТП с арендованным авто привело к тяжёлым травмам: перелом позвоночника и кома
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11:14 Под Нижним Тагилом в ДТП пострадали четыре человека, в том числе полуторагодовалый малыш
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