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Участниками Уральского молодежного форума художественной культуры стали более 1200 человек из 26 городов России
Фото: организаторы УрМФК
Четвертого ноября состоялось открытие Уральского молодежного форума художественной культуры. Сообщается, что его участниками стали более 1200 человек из 26 городов России.
– На протяжении трех дней участников ждет конкурсная программа по направлениям: «Арт», где авторы представят творческие идеи в области архитектуры, дизайна, изобразительного, монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства; «Журналистика», где конкурсанты презентуют мультимедийные лонгриды, и «Хореография», где танцоры выступят со своими хореографическими постановками. Для участников также организованы выступления и творческие лаборатории экспертов и гостей, а в заключительный день Форума состоится научно-практическая конференция «Современные смыслы молодежной культуры», – сообщают организаторы форума.
Главной целью организаторы обозначили «продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей через вовлечение молодежи в творческие конкурсы».
Сообщается, что форум будет проходить три дня, завтра, пятого ноября, состоится паблик-ток на тему «Смыслы молодежной культуры: АРТ», а шестого – гала-концерт в ЦК Урал.
Организаторами указаны Гуманитарный университет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
– На протяжении трех дней участников ждет конкурсная программа по направлениям: «Арт», где авторы представят творческие идеи в области архитектуры, дизайна, изобразительного, монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства; «Журналистика», где конкурсанты презентуют мультимедийные лонгриды, и «Хореография», где танцоры выступят со своими хореографическими постановками. Для участников также организованы выступления и творческие лаборатории экспертов и гостей, а в заключительный день Форума состоится научно-практическая конференция «Современные смыслы молодежной культуры», – сообщают организаторы форума.
Главной целью организаторы обозначили «продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей через вовлечение молодежи в творческие конкурсы».
Сообщается, что форум будет проходить три дня, завтра, пятого ноября, состоится паблик-ток на тему «Смыслы молодежной культуры: АРТ», а шестого – гала-концерт в ЦК Урал.
Организаторами указаны Гуманитарный университет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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