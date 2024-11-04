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Музеи Екатеринбурга можно посетить бесплатно четвертого ноября
Фото: Вечерние ведомости
Ночь искусств – ежегодная акция, приуроченная ко Дню народного единства, превратит Екатеринбург в культурное пространство. Многие музей можно посетить бесплатно.
Кроме того, обещают и особые программы в честь праздника.
С расписанием площадок можно ознакомиться тут.
Кроме того, обещают и особые программы в честь праздника.
С расписанием площадок можно ознакомиться тут.
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