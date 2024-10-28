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В Музее УрГАХУ готовят выставку к столетию строителя Свердловска

19.35 Пятница, 1 ноября 2024
Фото: Вечерние Ведомости
В ноябре этого года столетие исполняется со дня рождения Константина Узких, архитектора, сильно повлиявшего на облик Свердловска, а затем — и Екатеринбурга. Памяти градостроителя посвящена выставка, которую готовят в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ.

Очень короткую жизнь прожил Константин Узких. Он умер в 1974 году, когда ему не исполнилось и 50 лет. Но за 49 лет он наработал столь много, что жители Екатеринбурга до сих пользуются этими наработками и с болью относятся к новым «строителям», которые наследие Узких и возглавляемых им проекторских коллективов бездумно уничтожают.

Вот, к примеру, Шарташский лесопарк. В середине прошлого века Константин Узких был соавтором разработки этой природной территории и — теперь это особенно видно — очень деликатно подошёл к внедрению в лесную зону «людских» объектов. «Улучшатели» же пришли в лесопарк с широченными «велосипедными» автотрассами, неуместными статуями животных и бетонным «поясом» для берегов древнего озера.

В 70-х команда Узких разрабатывала и генплан развития Свердловска на 30 лет вперёд. И опять разработка отличалась деликатным подходом и к лесным массивам, и к паркам, и к историческим зданиям города. Один элемент генплана с большим вкусом и умом прилаживался к остальным, чтобы не выбиваться «заплатками», но создавать гармоничную картину города. Выкатываемые же сейчас на обсуждения новые генпланы заставляют градозащитников и экоактивистов хвататься за головы и бесконечно отбивать от бешенной застройки остатки того, что делало Екатеринбург самобытным городом, со своим «лицом», со своей историей.

Выставка, которую в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ планируют открыть вечером 6 ноября, позволит посетителям ознакомиться с наследием «столетнего» архитектора-градостроителя. Среди экспонатов — первые проекты жилых домов по улицам Малышева и Свердлова и основной генплан развития Свердловска до 2000 года. Кроме того, в экспозиции будут представлены акварели, которые на досуге писал Константин Узких.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:30 В Екатеринбурге начали сносить дома на самом дорогом участке КРТ
16:18 В Нижнесергинском районе отремонтировали памятник участникам ВОВ только после вмешательства прокуратуры
15:44 В Артемовском задержаны двое подозреваемых в жестоком убийстве
14:51 Глава Екатеринбурга поручил расширить сеть площадок для выгула собак
14:22 Свердловские депутаты заявили о необходимости повышения тарифов ЖКХ
13:15 В Екатеринбурге задержали водителя с двумя сотнями неоплаченных штрафов
12:14 Число нестационарных торговых объектов в Екатеринбурге сократилось за четыре года почти на 30%
12:02 Жители Сысерти добились ремонта подъезда через прокуратуру и суд
11:08 Власти Свердловской области намерены вернуть транспортный налог
10:09 В Екатеринбурге на Вторчермете горит частный дом
09:48 В ГИБДД Екатеринбурга напомнили о манере вождения в снегопад
23:10 Депутат парламента Гамбурга из AfD рассказала в Екатеринбурге об антироссийских санкциях
22:18 Власти Екатеринбурга могут изменить трассировку новой улицы на западе города ради сохранения Малой Здохни
22:09 Группу неонацистов задержали в Екатеринбурге
21:04 Пять машин столкнулось на Кольцовском тракте
19:34 На прошлой неделе свердловчане традиционно не пристёгивались ремнями безопасности
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