В Музее УрГАХУ готовят выставку к столетию строителя Свердловска

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В ноябре этого года столетие исполняется со дня рождения Константина Узких, архитектора, сильно повлиявшего на облик Свердловска, а затем — и Екатеринбурга. Памяти градостроителя посвящена выставка, которую готовят в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ.Очень короткую жизнь прожил Константин Узких. Он умер в 1974 году, когда ему не исполнилось и 50 лет. Но за 49 лет он наработал столь много, что жители Екатеринбурга до сих пользуются этими наработками и с болью относятся к новым «строителям», которые наследие Узких и возглавляемых им проекторских коллективов бездумно уничтожают.Вот, к примеру, Шарташский лесопарк. В середине прошлого века Константин Узких был соавтором разработки этой природной территории и — теперь это особенно видно — очень деликатно подошёл к внедрению в лесную зону «людских» объектов. «Улучшатели» же пришли в лесопарк с широченными «велосипедными» автотрассами, неуместными статуями животных и бетонным «поясом» для берегов древнего озера.В 70-х команда Узких разрабатывала и генплан развития Свердловска на 30 лет вперёд. И опять разработка отличалась деликатным подходом и к лесным массивам, и к паркам, и к историческим зданиям города. Один элемент генплана с большим вкусом и умом прилаживался к остальным, чтобы не выбиваться «заплатками», но создавать гармоничную картину города. Выкатываемые же сейчас на обсуждения новые генпланы заставляют градозащитников и экоактивистов хвататься за головы и бесконечно отбивать от бешенной застройки остатки того, что делало Екатеринбург самобытным городом, со своим «лицом», со своей историей.Выставка, которую в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ планируют открыть вечером 6 ноября, позволит посетителям ознакомиться с наследием «столетнего» архитектора-градостроителя. Среди экспонатов — первые проекты жилых домов по улицам Малышева и Свердлова и основной генплан развития Свердловска до 2000 года. Кроме того, в экспозиции будут представлены акварели, которые на досуге писал Константин Узких.