Увидеть историю Екатеринбурга под ногами предлагают в «Доме Качки»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Новая выставка работает в «Доме Качке», который известен как главное пристанище Музея истории Екатеринбурга. Представленные на ней экспонаты найдены буквально под ногами горожан.Недавно запущенный выставочный проект «История под ногами. Город глазами археолога» одним своим названием раскрывает суть затеи. Выставка посвящена археологии и позволяет увидеть старинные артефакты, в разное время обнаруженные в земле на территории современного Екатеринбурга и в его окрестностях. Среди экспонатов — женские гребни, медная и фарфоровая посуда, обломки древних горшков и многое другое.Одновременно с этим выставка «История под ногами» помогает посетителям «Дома Качки» получше узнать, в чём заключается работа археолога, и развеивает некоторые расхожие мифы об археологии. Несколько стендов демонстрируют современные и уже вышедшие из использования инструменты археолога.Выставка продолжит работу до 16 февраля следующего года, так что времени посетить её предостаточно. Доступ в залы, где находится экспозиция, предоставляется обладателям входных билетов в Музей.