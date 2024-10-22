Закрылся на ремонт Перевёрнутый дом Парка Маяковского

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Центральном парке культуры и отдыха имени В. Маяковского продолжаются ремонтные работы разных объектов. При этом, парк продолжает работу.Администрация Парка Маяковского предупредила, что в последние дни октября будет недоступен для посещений один из самых необычных аттракционов — Перевёрнутый Дом. Сегодня, 28 октября, он закрылся на ремонт, который, впрочем, продлиться недолго. Уже в ноябре в него снова можно будет зайти, чтобы увидеть, «мир верх тормашкой».А вот реконструкция входа в парк Маяковского со стороны улицы Щорса, которая началась больше года назад, почти завершена. Там установили пологий подъём, клумбу и внушительные ворота, которые запираются на ночь. Осталось только установить светильники, которые будут оформлены под стать всей остальной входной группе.Меж тем, в парке продолжается возведение самой высокой в Екатеринбурге горки. Приступили к установке и других зимних аттракционов.