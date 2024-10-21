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Известный кинематографический гимн свободе обсудят в Ельцин Центре
Кадр из фильма «Пролетая над гнездом кукушки»
Фильм Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» станет темой заключительной лекции из цикла «Кинопутешествия». Об известном киношедевре расскажет автор цикла киновед и кинокритик Вячеслав Шмыров.
«Психиатрическая» драма «Пролетая над гнездом кукушки» была снята в 1975 году и моментально приковала к себе внимание и зрителей, и опытных кинематографистов. Повышенный интерес был связан и с известным литературным первоисточником — романом Кена Кизи, и с блестящим актёрским составом во главе с успевшим снискать уважение и славу Джэком Николсоном, и с персоной продюсера, в качестве которого выступил популярный актёр и сын ещё более популярного актёра Майкл Дуглас. Один из ранних голливудских опытов чешского режиссёра Милоша Формана был осыпан наградами (в том числе — пятью «Оскарами») и получил статус культового едва ли не в год выхода на экраны.
В фильме — как и в романе Кена Кизи — действие разворачивается в психиатрической лечебнице, куда попадает смутьян и мелкий бандит МакМёрфи. Надеясь отлежаться во избежание тюрьмы, этот необузданный, своевольный человек обнаруживает, что в клинике свободы не больше, чем за решёткой. Суровая медсестра Рэтчед установила там жёсткие порядки и руководит каждым шагом всех пациентов. Бунтарский дух МакМэрфи толкает его на конфликт с деспотичной женщиной и постепенно возвращает тягу к жизни в пациентах клиники.
С момента премьеры «Пролетая над гнездом кукушки» постоянно попадает в списки самых великих фильмов мирового кинематографа и является одним из ярчайших экранных гимнов свободе. В своей лекции Вячеслав Шмыров поговорит о феномене формановского шедевра, о том, какой долгий путь он проделал к советскому зрителю.
Заключительная лекция авторского цикла Вячеслава Шмырова «Кинопутешествия» пройдёт в Ельцин Центре вечером среды. Вход бесплатный, но требующий предварительной регистрации на сайте. Начало лекции в 19.00.
«Психиатрическая» драма «Пролетая над гнездом кукушки» была снята в 1975 году и моментально приковала к себе внимание и зрителей, и опытных кинематографистов. Повышенный интерес был связан и с известным литературным первоисточником — романом Кена Кизи, и с блестящим актёрским составом во главе с успевшим снискать уважение и славу Джэком Николсоном, и с персоной продюсера, в качестве которого выступил популярный актёр и сын ещё более популярного актёра Майкл Дуглас. Один из ранних голливудских опытов чешского режиссёра Милоша Формана был осыпан наградами (в том числе — пятью «Оскарами») и получил статус культового едва ли не в год выхода на экраны.
В фильме — как и в романе Кена Кизи — действие разворачивается в психиатрической лечебнице, куда попадает смутьян и мелкий бандит МакМёрфи. Надеясь отлежаться во избежание тюрьмы, этот необузданный, своевольный человек обнаруживает, что в клинике свободы не больше, чем за решёткой. Суровая медсестра Рэтчед установила там жёсткие порядки и руководит каждым шагом всех пациентов. Бунтарский дух МакМэрфи толкает его на конфликт с деспотичной женщиной и постепенно возвращает тягу к жизни в пациентах клиники.
С момента премьеры «Пролетая над гнездом кукушки» постоянно попадает в списки самых великих фильмов мирового кинематографа и является одним из ярчайших экранных гимнов свободе. В своей лекции Вячеслав Шмыров поговорит о феномене формановского шедевра, о том, какой долгий путь он проделал к советскому зрителю.
Заключительная лекция авторского цикла Вячеслава Шмырова «Кинопутешествия» пройдёт в Ельцин Центре вечером среды. Вход бесплатный, но требующий предварительной регистрации на сайте. Начало лекции в 19.00.
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