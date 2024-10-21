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Известный кинематографический гимн свободе обсудят в Ельцин Центре

19.19 Понедельник, 28 октября 2024
Кадр из фильма «Пролетая над гнездом кукушки»
Фильм Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» станет темой заключительной лекции из цикла «Кинопутешествия». Об известном киношедевре расскажет автор цикла киновед и кинокритик Вячеслав Шмыров.

«Психиатрическая» драма «Пролетая над гнездом кукушки» была снята в 1975 году и моментально приковала к себе внимание и зрителей, и опытных кинематографистов. Повышенный интерес был связан и с известным литературным первоисточником — романом Кена Кизи, и с блестящим актёрским составом во главе с успевшим снискать уважение и славу Джэком Николсоном, и с персоной продюсера, в качестве которого выступил популярный актёр и сын ещё более популярного актёра Майкл Дуглас. Один из ранних голливудских опытов чешского режиссёра Милоша Формана был осыпан наградами (в том числе — пятью «Оскарами») и получил статус культового едва ли не в год выхода на экраны.

В фильме — как и в романе Кена Кизи — действие разворачивается в психиатрической лечебнице, куда попадает смутьян и мелкий бандит МакМёрфи. Надеясь отлежаться во избежание тюрьмы, этот необузданный, своевольный человек обнаруживает, что в клинике свободы не больше, чем за решёткой. Суровая медсестра Рэтчед установила там жёсткие порядки и руководит каждым шагом всех пациентов. Бунтарский дух МакМэрфи толкает его на конфликт с деспотичной женщиной и постепенно возвращает тягу к жизни в пациентах клиники.

С момента премьеры «Пролетая над гнездом кукушки» постоянно попадает в списки самых великих фильмов мирового кинематографа и является одним из ярчайших экранных гимнов свободе. В своей лекции Вячеслав Шмыров поговорит о феномене формановского шедевра, о том, какой долгий путь он проделал к советскому зрителю.

Заключительная лекция авторского цикла Вячеслава Шмырова «Кинопутешествия» пройдёт в Ельцин Центре вечером среды. Вход бесплатный, но требующий предварительной регистрации на сайте. Начало лекции в 19.00.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:19 Известный кинематографический гимн свободе обсудят в Ельцин Центре
18:46 На одном из участков дороги между Пермью и Екатеринбургом сменилась схема движения
18:36 В Верхней Пышме прошёл ежегодный региональный форум проекта «За Самбо»
18:19 Дочь писателя Павла Бажова и мать экономиста Егора Гайдара умерла на 100-м году жизни
17:23 Екатеринбурженка через суд пыталась записаться к понравившемуся ей врачу
16:41 В Верхней Пышме девятилетняя девочка едва не осталась без пальца после игры на скалодроме
16:26 Екатеринбуржцам обещают скидку в 5% при оплате через СБП питания в детских садах
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15:15 Невнимательность водителя в Камышлове отправила пешехода в больницу
14:43 СМИ сообщают об увольнении сразу 100 медработников из первоуральской больницы
14:11 В Свердловской области почти в полтора раза выросло число особо тяжких преступлений
13:29 В Екатеринбурге под железнодорожными путями на улице Бахчиванджи прочистили трубу
13:04 В Екатеринбурге уничтожили 1,3 тонны томатов из Узбекистана
12:43 В Тюмени по подозрению в краже металлолома задержали жителя Свердловской области
12:13 Проект «ЧО» вместе с гидами и актёрами выпустили аудиогиды по пяти районам Екатеринбурга
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10:29 В Свердловской области работодатели стали предлагать водителям зарплату на 18% меньше, чем в начале года
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