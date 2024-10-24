В екатеринбургском Музее ИЗО на выставке «Кнопка и модернизм» покажут работы петербургского фотохудожника





– рассказывают в музее. «Создаваемые им произведения наполнены постмодернистскими приемами. В процессе осмысления мирового культурного наследия и создания дополняющее его собственного художественного высказывания Чежин активно использует приемы цитирования и аллюзий, порой переходя в пастиш»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В начале ноября в Екатеринбургском музее изобразительных искусств откроется выставка работ петербургского фотографа и художника Андрея Чежина «Кнопка и модернизм».На выставке будут представлен 61 фотоснимок и 3 тематических объекта из собрания Центра визуальной культуры Béton, с которым сотрудничает екатеринбургский музей.Работы фотохудожника будут представлены в залах Музея ИЗО со 2 ноября 2024 года по 9 января 2025 года.