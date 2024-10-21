На предновогодний бал в екатеринбургском музее уже начали продавать билеты

«Кавалерам следует надеть белую или однотонную рубашку с длинным рукавом, брюки и закрытую летнюю обувь. При желании можно добавить к наряду жилетку, галстук-бабочку или перчатки. Дамам надлежит отдать предпочтение юбке или платью ниже колена и обуви без каблука», — поясняют в музее.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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До Нового года ещё не один месяц, но Музей истории Екатеринбурга уже сейчас начал продавать билеты на предновогодний бал. Связано это с особой популярностью такого вида празднования смены лет среди екатеринбуржцев.Мероприятие пройдёт за неделю до Нового года — 21 декабря. В «Доме Качки» (как любят называть это здание музейные работники, напоминая о прежних, дореволюционных его владельцах) устроят предновогодний бал. В соответствии с местом проведения и с характером деятельности организаторов, был буде обставлен в старинном духе, в стилистике начала XX века. Танцевать здесь будут исключительно танцы, модные в то время, — фокстроты, чарльстоны, котильоны и танго. Тем гостям, кто танцевать такое не умеет, Клуб исторических танцев Pas de côté устроит ускоренный мастер-класс.Музыка в предновогодний вечер в «Доме Качке» тоже будет звучат не из числа современных. Коллектив «Kickin' Jass Orchestra» планирует играть новоорлеанский джаз и отбивать при этом степ (чечётку по-нашему).На такое стильное мероприятие и приходить нужно в соответственном наряде. Организаторы ждут от гостей соблюдения определённого дресс-кода:В связи с тем, что новогодние балы от Музея истории Екатеринбурга пользуются у горожан большим спросом, а количество мест ограничено, продажу билетов начали уже сейчас. И купить их заранее выгодней, ведь после первого декабря, как предупреждают организаторы, цена билетов поднимется.