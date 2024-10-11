Почти сто екатеринбуржцев заявили желание поволонтёрить на «Кинопробе»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге закончился приём заявок от желающих побыть волонтёрами на Международном фестивале киношкол «Кинопроба». Их оказалось так много, что организаторам предстоит устроить строгий отбор с собеседованиями среди претендентов.По сообщению оргкомитета фестиваля «Кинопроба», за две недели на их адрес пришло почти сто заявок от потенциальных волонтёров (97, если быть точными). Большинство из них — от студентов местных вузов, учащихся УрФУ, УГПУ, УРГАХУ и ЕАСИ. Но есть среди желающих поволонтёрить на фестивале и другие категории горожан, в том числе — школьники и пенсионеры. Самому младшему из претендентов всего 14 лет, самому старшему — без малого 70.Разумеется, такое большое количество волонтёров даже более крупному фестивалю не нужно. Для этого с претендентами и будут проводить собеседования, чтобы выявить наиболее ответственных, трудолюбивых и спорых.Напомним, в этом году фестиваль «Кинопроба» пройдёт в Екатеринбурге с 1 по 5 декабря. Как и обычно, в его рамках будут проводится конкурсы на лучшие дебюты и учебные работы среди документалистов, аниматоров, и авторов игровых короткометражек.