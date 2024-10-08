На поэтический марафон в Белинке приглашают авторов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Двухдневный поэтический марафон пройдёт в Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского в Екатеринбурге в конце этой недели. Желающим поэтам ещё не поздно присоединиться к стихотворному «забегу».Международный фестиваль «Поэтический марафон» проводится в Екатеринбурге с 2004 года. Суть его проста — начинающие и опытные, известные и не очень поэты собираются, чтобы почитать свои творения и послушать произведения других.В этом году «Поэтический марафон» стартует в Литературной гостиной Белинки в полдень пятницы, 18 октября. Стихи в исполнении авторов будут звучать до шести часов вечера. А на следующий день, в субботу, в эти же часы будут читать стихи оставшиеся участники.Стать марафонцем несложно — нужно лишь заявить о своём участии руководителю проекта, члену Союза писателей России, директору издательского дома «Поэтический марафон» Светлане Надь. Сделать это можно по номеру телефона 8 (904) 385–96–00.Организаторы «Поэтического марафона» не без гордости делятся некоторыми цифрами. За годы проведения мероприятия в нём приняли участие более 5000 стихотворцев, представители более 40 российских городов. Возраст самого юного «марафонца» — всего 4 годика. Самому старшему из поэтов, читавших свои стихи в рамках марафона было 96 лет.