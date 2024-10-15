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Металлические изделия из своей коллекции покажет Свердловский музей в Берёзовском

20.31 Вторник, 15 октября 2024
Фото: Свердловский областной краеведческий музей
Выставка металлических изделий открывается 16 октября, в Музее золота города Берёзовский. Среди экспонатов — образцы каслинского литья и бытовые изделия.

Выставка «Художественный металл Урала XVIII — XXI веков» позволит посетителям Музея золота (Берёзовский, улица Коммуны, 4) увидеть, как от века в века менялось умение обрабатывать металл и как находились со временем всё новые ему применения. Экспонатами выставки станут предметы из коллекции Свердловского областного краеведческого музея имени О. Клера. Это и нижнетагильские подносы, и бронзовые подсвечники, и златоустовская гравюра на металле. Ожидается, что большое внимание посетителей, как обычно, привлекут чугунные изделия каслинских мастеров. Особое место в экспозиции займут предметы быта, изготовленные из различных металлов уральскими кузнецами. Это и кухонная утварь, и различные инструменты, и щеколды с петлями, сохранившиеся со времён царской России.

Выставка «Художественный металл Урала XVIII — XXI веков» откроется завтра с утра. Планируется, что она продолжит работу до 1 декабря.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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