Возрастное ограничение 18+
Металлические изделия из своей коллекции покажет Свердловский музей в Берёзовском
Фото: Свердловский областной краеведческий музей
Выставка металлических изделий открывается 16 октября, в Музее золота города Берёзовский. Среди экспонатов — образцы каслинского литья и бытовые изделия.
Выставка «Художественный металл Урала XVIII — XXI веков» позволит посетителям Музея золота (Берёзовский, улица Коммуны, 4) увидеть, как от века в века менялось умение обрабатывать металл и как находились со временем всё новые ему применения. Экспонатами выставки станут предметы из коллекции Свердловского областного краеведческого музея имени О. Клера. Это и нижнетагильские подносы, и бронзовые подсвечники, и златоустовская гравюра на металле. Ожидается, что большое внимание посетителей, как обычно, привлекут чугунные изделия каслинских мастеров. Особое место в экспозиции займут предметы быта, изготовленные из различных металлов уральскими кузнецами. Это и кухонная утварь, и различные инструменты, и щеколды с петлями, сохранившиеся со времён царской России.
Выставка «Художественный металл Урала XVIII — XXI веков» откроется завтра с утра. Планируется, что она продолжит работу до 1 декабря.
Выставка «Художественный металл Урала XVIII — XXI веков» позволит посетителям Музея золота (Берёзовский, улица Коммуны, 4) увидеть, как от века в века менялось умение обрабатывать металл и как находились со временем всё новые ему применения. Экспонатами выставки станут предметы из коллекции Свердловского областного краеведческого музея имени О. Клера. Это и нижнетагильские подносы, и бронзовые подсвечники, и златоустовская гравюра на металле. Ожидается, что большое внимание посетителей, как обычно, привлекут чугунные изделия каслинских мастеров. Особое место в экспозиции займут предметы быта, изготовленные из различных металлов уральскими кузнецами. Это и кухонная утварь, и различные инструменты, и щеколды с петлями, сохранившиеся со времён царской России.
Выставка «Художественный металл Урала XVIII — XXI веков» откроется завтра с утра. Планируется, что она продолжит работу до 1 декабря.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Музее Бориса Ельцина вспомнят о другом Борисе
07 октября 2024
07 октября 2024