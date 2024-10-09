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О блюдах со стола Шерлока Холмса расскажут в Белинке
Кадр из телевизионного фильма «Собака Баскервилей»
В Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского продолжается цикл «Вкусных лекций». На сей раз героем их станет Артур Конан Дойль. Точнее — блюда, которые он описывал в своих книгах.
Британская кухня — далеко не первое, с чем ассоциируются детективы Конан Дойля у читателя. Тем не менее, ресторанный критик Яков Можаев взглянул на его книги под этим углом, и обнаружил, что из них тоже можно почерпнуть сведения о том, чем питались в викторианской Британии, и в частности, что могли кушать Шерлок Холмс и доктор Ватсон, если бы существовали на самом деле. На этой неделе он поделится новыми знаниями со слушателями лекции. Кроме того, лекция «Ужин в Баскервиль-Холле» даст ответ на сакраментальный вопрос «зачем Бэрримор изводил младшего Баскервиля овсянкой?».
Послушать «вкусную» лекцию Якова Можаева можно будет вечером четверга, 17 октября. Местом её проведения станет актовый зал на третьем этаже основного здания Белинки. Вход бесплатный, но по предварительной регистрации.
Британская кухня — далеко не первое, с чем ассоциируются детективы Конан Дойля у читателя. Тем не менее, ресторанный критик Яков Можаев взглянул на его книги под этим углом, и обнаружил, что из них тоже можно почерпнуть сведения о том, чем питались в викторианской Британии, и в частности, что могли кушать Шерлок Холмс и доктор Ватсон, если бы существовали на самом деле. На этой неделе он поделится новыми знаниями со слушателями лекции. Кроме того, лекция «Ужин в Баскервиль-Холле» даст ответ на сакраментальный вопрос «зачем Бэрримор изводил младшего Баскервиля овсянкой?».
Послушать «вкусную» лекцию Якова Можаева можно будет вечером четверга, 17 октября. Местом её проведения станет актовый зал на третьем этаже основного здания Белинки. Вход бесплатный, но по предварительной регистрации.
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