В екатеринбургском баре покажут спектакль о биполярном расстройстве

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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24 октября в екатеринбургском в баре «Самоцвет» состоится показ документального моноспектакля «Биполярный медведь заходит в БАР». Создательницей и исполнительницей спектакля является Соня Дымшиц, которая делится своим опытом жизни с биполярным аффективным расстройством (БАР).Спектакль объединяет элементы стендапа и визуального театра, освещая темы ментального здоровья и стигматизации. Он адресован как людям, столкнувшимся с психическими расстройствами, так и тем, кто хочет лучше понять эту тему.Мероприятие проходит в рамках недели невидимой инвалидности. Продолжительность спектакля 60 минут без антракта. Вход по билету.