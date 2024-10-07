В Екатеринбурге обновили арт-объект «Банка Сгущёнки и супа Campbell’s»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Огромные банки сгущёнки и томатного супа, созданные в 2010 году на первом фестивале уличного искусства «Стенограффия», были восстановлены. Этот объект был создан новосибирской командой TAKNADO в рамках темы фестиваля «Европа и Азия: столкновение противоположностей».Со временем арт-объект, расположенный по адресу Самоцветный бульвар, 4, начал ветшать, и жители сами обратились к организаторам с просьбой восстановить его.За обновление работы взялся художник Миша Мак, который участвовал в создании арт-объекта на концептуальном уровне в 2010 году. Теперь он не только восстановил прежний вид «Банок», но и добавил элементы своего стиля — «урбан-фолк». При ближайшем рассмотрении можно заметить орнаменты на поверхности бочек, что стало нововведением.Как сообщают организаторы, помимо восстановления самого арт-объекта, также была приведена в порядок территорию вокруг, убран строительный мусор и обновлены элементы детской площадки.