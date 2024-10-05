В парке Маяковского приступили к строительству огромной горки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Зимой екатеринбуржцы любят посещать Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского не меньше, чем летом. А главным манком в этот период для них несколько лет подряд служила высоченная горка. Не станет исключением и нынешняя зима.В Парке Маяковского к строительству рекордно высокой — «ростом» с пятиэтажный дом — горки приступили уже на прошлой неделе. «Отмашку» дали, как только стало известно, что на Екатеринбург идут холода со снегом и гололедью. А раз так, то, скорее всего, покататься с горки можно будет задолго до новогодних каникул.Однако, строительство горки привело к некоторым неудобствам. На время её возведения в парке закрывается сквозной проход от входа, расположенного возле ЖК «Clever park». Впрочем, остальные входы в парк открыты, а участок, где возвысится гигантский аттракцион, легко обойти сторонкой. На всякий случай администрация парка даже обнародовала схему обхода (смотрите иллюстрацию).