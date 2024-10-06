В Екатеринбурге ищут инвесторов для памятников архитектуры площади Первой Пятилетки

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Исторические здания на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге планируют передать в руки инвесторов. Институт развития ДОМ.РФ объявил о проведении торгов для сохранения и восстановления объектов культурного наследия. Об этом сообщает информационный портал региона.В числе выставленных на торги памятников — «Жилой дом» на улице Ильича и «Лаборатория», которые являются частью ансамбля Уралмашзавода. Этот комплекс, отметивший в 2024 году своё 90-летие, был завершён в 1934 году.Архитектурный ансамбль площади Первой Пятилетки включает Заводоуправление, лабораторию, проходную, «Жилой дом» и гостиницу «Мадрид».ДОМ.РФ планирует передать через торги 18 объектов культурного наследия в 12 регионах России.